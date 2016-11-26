Hamza Hamzaoğlu: ’Çok kötü bitirdik’

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray karşısında mücadeleye iyi başlayıp, kötü bitirdiklerini belirtti.

Hamzaoğlu "Böyle bir deplasmana çok iyi girdik. Golü attık. Ardından ikinci golü bulacak pozisyonları yakaladık. Bunlardan birini değerlendirsek her şey çok farklı olurdu. Ancak beraberlik golünü yedikten sonra oyundan çok düştük. Maçı da çok kötü tamamladık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.