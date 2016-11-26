Dursun Özbek'ten Riekerink açıklaması

- "Gerçek Galatasaray dün sahadaydı"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 3-1 yendikleri maçta, takımlarının gerçek performansını sergilediğini söyledi.

Galatasaray ile Kasımpaşa veteran takımları arasında Kasımpaşa'nın Kemerburgaz'daki tesislerinde yapılan futbol maçını izleyen Özbek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Bursaspor karşılaşmasında çok iyi oynadığını dile getiren Özbek, "Galatasaray çok iştahlı oynadı. Performansını her dakika yükselterek oynadı. Gerçek Galatasaray dün sahadaydı. Ben oyuncularımı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Evet kötü bir 2-3 hafta geçirdik ama süratle bunun üstesinden geliyoruz. Bundan sonra performansımız yükselerek devam edecek." diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemi Barış Şimşek'in yönetimiyle ilgili yorum yapmayacağını anlatan Özbek, "Maçı izleyenler hakemle ilgili yorumu yapsınlar. Benim yapmama gerek yok. Herkesin gördüğü, aşikar olan bir şeyi tekrar yorumlamanın bir faydası yok." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri derbinin ardından teknik direktörleri Jan Olde Riekerink'in geleceğiyle ilgili yaşanan tartışmalarla ilgili bir soru üzerine, "Nedense Galatasaray yönelik bu tartışma her zaman oluyor. Ortada bir şey yokken bu tartışmalar çıkıyor. Biz o tartışmalara katılmıyoruz. Çünkü o tartışmayla bir ilgimiz yok, taraf değiliz. Öyle bir niyetimiz ve düşüncemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'ın kendisine yakışan bir tesise ihtiyacı var"

Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni taşıma projeleriyle ilgili görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar yapılmaz üzere. Florya'yı taşımak için bu cıvarda bir tesisi Galatasaray'a kazandırmak istiyoruz. Kasımpaşa tesisleri Türkiye'de gördüğüm en güzel tesis. Biz de bundan daha güzel bir tesis yapmak için harekete geçtik. Galatasaray bir dünya markası, kendisine yakışan bir tesise ihtiyacı var. En az 5-6 sahamız olmalı ki antrenman yapıldığında zemin güzel kalsın. O maksatla hareket ediyoruz. İnşallah çok kısa sürede gerçekleştireceğiz. Belirlediğimiz bazı yerler var ama şu anda açıklamıyoruz. İnşallah imzalar atıldığında açıklayacağız."

Galatasaray maçı 4-2 kazandı

Galatasaray ile Kasımpaşa veteranlar takımları arasında oynanan maçı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte aralarında Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Evren Turhan, Mustafa Kocabey, Murat Erdoğan ve Volkan Arslan'ın da bulunduğu eski futbolcular forma giydi.

Galatasaray'ın gollerini Murat Erdoğan (2), Evren Turhan ve Cihan Haspolatlı atarken, Kasımpaşa'nın gollerini ise Gökhan Güleç (2) kaydetti.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in de bir süre oynadığı maçı, kulüp divan kurulu başkanı İrfan Aktar da izledi.