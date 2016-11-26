Çin’in yeni gözdesi

Galatasaray ile sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan Lukas Podolski için Çin kulüpleri devreye girdi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Burak Yılmaz'ı Çin ekibi Beijing Guoan'a satan Galatarasay'a bu kez de Lukas Podolski için teklifler geliyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan Alman futbolcu, 3 kulübün radarına girdi. Burak'ın da formasını giydiği Guoan ile Shandong Luneng ve Demba Ba'lı Shanghai Shenhua'nun 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Galatasaray'ın kapısını çaldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, istediği bonservis bedelinin ödenmesi halinde tecrübeli oyuncunun satışına izin vereceği öğrenildi. Bu arada Çin ekiplerinin; Çinli futbolseverlerin sosyal medyadan büyük ilgi gösterdikleri ve isminden heyecan duydukları Podolski'yi kadrolarına katmak için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor.