Aslan’dan Barça’ya tokat
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi’nde Abdi İpekçi’de oynanan maçta Barcelona’yı 14 sayı farkla yendi. İspanyol temsilcisine potayı göstermeyen sarı-kırmızılılar en az sayı yediği maçı oynadı
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 78-64 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu skorla THY Avrupa Ligi'nde 3. galibiyetini alırken, Barcelona Lassa, 5. kez mağlup oldu.
SALONDA SNEİJDER SESLERİ
İlk çeyreği 17-16 önde geçen Aslan soyunma odasına da 39-35 üstün gitti. İkinci yarıda rakibine potayı göstermeyen Cimbom farkı giderek açtı ve son bölüme 61-48 galip girdi. Son çeyrekte de rakibine şans tanımayan temsilcimiz salondan 78-64 galip ayrıldı. Sneijder'in Bursa'ya attığı frikik golünün ardından ise salonda Sneijder sesleri yükseldi. Galatasaray 64 sayıyla bu sezon potasında en az sayı gördüğü maçı oynadı.
SALONDA SNEİJDER SESLERİ
İlk çeyreği 17-16 önde geçen Aslan soyunma odasına da 39-35 üstün gitti. İkinci yarıda rakibine potayı göstermeyen Cimbom farkı giderek açtı ve son bölüme 61-48 galip girdi. Son çeyrekte de rakibine şans tanımayan temsilcimiz salondan 78-64 galip ayrıldı. Sneijder'in Bursa'ya attığı frikik golünün ardından ise salonda Sneijder sesleri yükseldi. Galatasaray 64 sayıyla bu sezon potasında en az sayı gördüğü maçı oynadı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:23
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