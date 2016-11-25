 Taraftar gelecek mi? – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Taraftar gelecek mi?

    Taraftar gelecek mi?
    Bugün Bursaspor maçı öncesi gözler taraftarlarda... Türk Telekom Arena'da oynanan maçlarda tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar, özellikle Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından seslerini yükseltmişti. Oyunculara küsen taraftarların bugünkü maça fazla ilgi göstermesi beklenmezken bilet satışlarının da bu yönde olduğu belirtiliyor. Öte yandan Bursaspor biletlerinin 50, 60, 70, 80, 125, 175, 225 ve 350 TL'den satışı devam ediyor.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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