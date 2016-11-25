 Sorun Eren’de değil – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Sorun Eren’de değil

    Sorun Eren’de değil
    Son 6 haftada golle buluşamayan Eren Derdiyok'a Yılmaz Vural'dan destek geldi. Galatasaray'ın sorununun Eren olmadığını belirten Vural, "Eren'e kenardan top gelmiyor, yalnızları oynuyor. Orta sahaya kadar gelip top almaya çalışıyor. Galatasaray'ın oyun tarzı eleştirilmeli" diye konuştu.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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