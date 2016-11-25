Riekerink devam etsin

şu dönemde iyi bir hoca bulmanın kolay olmadığını söyledi. Sarı-kırmızılı eski yönetici, "ile ilgilivar. Buna rağmen şu aşamada teknik direktör değişikliğine gitmek yararlı olmayabilir. Çünkü liglerin ortasında iyi bir hoca bulmak kolay değil" diye konuştu.