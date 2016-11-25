Riekerink devam etsin
Semih Haznedaroğlu, şu dönemde iyi bir hoca bulmanın kolay olmadığını söyledi. Sarı-kırmızılı eski yönetici, "Riekerink ile ilgili şüpheler var. Buna rağmen şu aşamada teknik direktör değişikliğine gitmek yararlı olmayabilir. Çünkü liglerin ortasında iyi bir hoca bulmak kolay değil" diye konuştu.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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