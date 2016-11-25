 Riekerink devam etsin – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Riekerink devam etsin

    Riekerink devam etsin
    , şu dönemde iyi bir hoca bulmanın kolay olmadığını söyledi. Sarı-kırmızılı eski yönetici, "Riekerink ile ilgili şüpheler var. Buna rağmen şu aşamada teknik direktör değişikliğine gitmek yararlı olmayabilir. Çünkü liglerin ortasında iyi bir hoca bulmak kolay değil" diye konuştu.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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