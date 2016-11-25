Kaptan dümene
Riekerink, derbide yedek bıraktığı kaptanı yeniden takıma monte edecek. De Jong kulübeye dönerken, forvette ise Eren’in yerine Podolski görev alacak.
Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink derbi hüsranının ardından kadroda revizyona gitme kararı aldı. Hollandalı çalıştırıcı, bu akşam Bursaspor karşısında farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Fenerbahçe karşısında kesik yiyen kaptan Selçuk İnan yeniden takıma dönerken, Nigel de Jong ise kulübeye çekilecek. Hollandalı oyuncu, derbide bulduğu şansı değerlendirememişti. Forvette de sakatlığı bulunan Eren Derdiyok'un yerine Arena'da Lukas Podolski'nin görev alması bekleniyor.
BALTA SOLA, CHEDJOU 11'E
Riekerink, derbinin bir başka etkisiz elemanı Sinan Gümüş'e de kement atacak. Sağ kanatta Yasin Öztekin forma giyecek. Savunmada da değişiklik olacak. Sarı kart cezalısı olan Lionel Carole'un yokluğunda Hakan Balta'nın sol beke geçmesi bekleniyor. Stoperde Serdar Aziz'e Aurelien Chedjou ve Semih Kaya ikilisinden birisi eşlik edecek. Chedjou bir adım önde... Öte yandan derbide burnu kırılan Serdar Aziz bu akşam sahaya özel yapım maske ile çıkacak.
EL ELE TRİBÜNE
Aslan'da Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan kriz yapılan açıklamalarla tatlıya bağlanmıştı. Türk Telekom Arena'da bu akşam verilecek görüntü ile bu durum pekiştirilecek. Kaptan Selçuk İnan, aralarında sorun olduğu iddia edilen Sabri ve Sneijder ile birlikte el ele tribünlere giderek, "Sorun yok" mesajı verecek.
WESLEY'İN GÜNÜ
Bu sezon golle tanışamayan Wesley Sneijder, Bursaspor maçlarını seviyor. Yeşilbeyazlı takıma karşı bugüne kadar oynadığı 10 maçta 5 kez fileleri havalandıran Hollandalı yıldız yine golünü atıp, siftah yapmaya çalışacak.
Savaş ÇORLU
BALTA SOLA, CHEDJOU 11'E
Riekerink, derbinin bir başka etkisiz elemanı Sinan Gümüş'e de kement atacak. Sağ kanatta Yasin Öztekin forma giyecek. Savunmada da değişiklik olacak. Sarı kart cezalısı olan Lionel Carole'un yokluğunda Hakan Balta'nın sol beke geçmesi bekleniyor. Stoperde Serdar Aziz'e Aurelien Chedjou ve Semih Kaya ikilisinden birisi eşlik edecek. Chedjou bir adım önde... Öte yandan derbide burnu kırılan Serdar Aziz bu akşam sahaya özel yapım maske ile çıkacak.
EL ELE TRİBÜNE
Aslan'da Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan kriz yapılan açıklamalarla tatlıya bağlanmıştı. Türk Telekom Arena'da bu akşam verilecek görüntü ile bu durum pekiştirilecek. Kaptan Selçuk İnan, aralarında sorun olduğu iddia edilen Sabri ve Sneijder ile birlikte el ele tribünlere giderek, "Sorun yok" mesajı verecek.
WESLEY'İN GÜNÜ
Bu sezon golle tanışamayan Wesley Sneijder, Bursaspor maçlarını seviyor. Yeşilbeyazlı takıma karşı bugüne kadar oynadığı 10 maçta 5 kez fileleri havalandıran Hollandalı yıldız yine golünü atıp, siftah yapmaya çalışacak.
Savaş ÇORLU
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:20
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