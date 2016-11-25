Dönüm noktası
Alınacak bir mağlubiyet tüm taşları yerinden oynatacak. Son 4 maçta 9 puan kaybeden sarı-kırmızılı takımın, yeni bir kayba tahammülü yok. Aksi takdirde Riekerink'e veda edilecek ve oyunculara da ağır cezalar kesilecek.
Bugün Bursaspor'ı ağırlayacak olan Galatasaray, belki de sezon en önemli, en kritik maçlarından birine çıkıyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlayan ve ilk 7 haftayı namağlup geçerek 17 puanı hanesine yazdıran Cimbom, daha sonra oynadığı 4 maçtan ise sadece bir galibiyet alabildi. Özellikle Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından büyük kaos yaşanırken şimdi gözler Türk Telekom Arena'da oynanacak Bursaspor maçına çevrildi.
KADRO DIŞI BIRAKILACAKLAR
Her ne kadar yöneticiler hep bir ağızdan kötü bir sonuç çıksa da Riekerink'le devam edeceklerini söylese de taraftar baskısı nedeniyle bunun imkansız olduğu ifade ediliyor. Aynı şekilde alınacak bir yenilgi sonrasında, rafa kaldırılan cezaların yeniden kesilmesi gündemde. Ayrıca bazı isimlerin de kadro dışı bırakılabileceği ifade ediliyor. Bu önemli maçı ilginç kılan en önemli unsurlardan birisi de Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'a rakip olması...
HAMZAOĞLU 1 PUAN FARK ATTI
Sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir döneme imza atan ancak çok da anlaşılmayan bir nedenle Başkan Dursun Özbek tarafından görevden alınan Hamzaoğlu, şu an Süper Lig'de Galatasaray'ın 1 puan üstünde 4. Sırada yer alıyor. Eğer teknik direktör Hamzaoğlu, bugün Türk Telekom Arena'dan puan çıkarmayı başarırsa eski takımında işlerin oldukça karışmasına yol açacak. Son 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve zirveye tutunmak isteyen Bursaspor'da da hedef galibiyet...
MAÇ ÖNCESİ RAKAMLAR
-Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı, Bursa'daki karşılaşma ise 1-1 bitti.
-Süper Lig'de iki takım bugüne kadar 94 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 47 kez rakibini mağlup ederken, Bursaspor 22 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maç berabere bitti.
-Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 8 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 8 randevuda 4 kez berabere kaldı, 4 kez de yenildi.
-Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 35 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 8 müsabaka ise berabere tamamladı.
-Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 109 gol attı, kalesinde 32 gol gördü.
Savaş ÇORLU
KADRO DIŞI BIRAKILACAKLAR
Her ne kadar yöneticiler hep bir ağızdan kötü bir sonuç çıksa da Riekerink'le devam edeceklerini söylese de taraftar baskısı nedeniyle bunun imkansız olduğu ifade ediliyor. Aynı şekilde alınacak bir yenilgi sonrasında, rafa kaldırılan cezaların yeniden kesilmesi gündemde. Ayrıca bazı isimlerin de kadro dışı bırakılabileceği ifade ediliyor. Bu önemli maçı ilginç kılan en önemli unsurlardan birisi de Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'a rakip olması...
HAMZAOĞLU 1 PUAN FARK ATTI
Sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir döneme imza atan ancak çok da anlaşılmayan bir nedenle Başkan Dursun Özbek tarafından görevden alınan Hamzaoğlu, şu an Süper Lig'de Galatasaray'ın 1 puan üstünde 4. Sırada yer alıyor. Eğer teknik direktör Hamzaoğlu, bugün Türk Telekom Arena'dan puan çıkarmayı başarırsa eski takımında işlerin oldukça karışmasına yol açacak. Son 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve zirveye tutunmak isteyen Bursaspor'da da hedef galibiyet...
MAÇ ÖNCESİ RAKAMLAR
-Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı, Bursa'daki karşılaşma ise 1-1 bitti.
-Süper Lig'de iki takım bugüne kadar 94 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 47 kez rakibini mağlup ederken, Bursaspor 22 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maç berabere bitti.
-Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 8 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 8 randevuda 4 kez berabere kaldı, 4 kez de yenildi.
-Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 35 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 8 müsabaka ise berabere tamamladı.
-Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 109 gol attı, kalesinde 32 gol gördü.
Savaş ÇORLU
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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