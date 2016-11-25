Carole’u takipteler
Futbol Direktörü Cenk Ergün, başarılı bir performans sergileyen Carole'un Avrupa takımlarının takibi altında olduğunu söyledi. Ergün, "Şu anda bize gelen resmi bir teklif yok. Ancak Fransız kulüpleri başta olmak üzere Carole'u birçok kulübün takip ettiğini ve scout ekipleri ile birlikte mercek altına aldığını biliyoruz. Teklif gelmeden şu an bir şey diyemeyiz" açıklamasını yaptı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:15
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