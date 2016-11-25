 Carole’u takipteler – Fotomaç – 25 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’u takipteler

    Carole’u takipteler
    Futbol Direktörü Cenk Ergün, başarılı bir performans sergileyen Carole'un Avrupa takımlarının takibi altında olduğunu söyledi. Ergün, "Şu anda bize gelen resmi bir teklif yok. Ancak Fransız kulüpleri başta olmak üzere 'u birçok kulübün takip ettiğini ve scout ekipleri ile birlikte mercek altına aldığını biliyoruz. Teklif gelmeden şu an bir şey diyemeyiz" açıklamasını yaptı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Carole’u takipteler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.