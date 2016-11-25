 ‘Barça’la Aslanım – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    ‘Barça’la Aslanım

    ‘Barça’la Aslanım

    Basketbol Takımı, 'nin 9. haftasında bugün İspanya'nın ekibi ile karşı karşıya geliyor.

    'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Son 2 iç saha maçını kazanarak umutlanan sarı-kırmızılılar, İspanyol rakibini de devirerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 'nde dörder galibiyet ve yenilgisi bulunan Barcelona son iki maçını kaybetmişti.

    DENTMON KADRODA
    'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra 'ın raporu doğrultusunda yönetim tarafından para cezası verilerek affedilen , Barcelona maçında tekrar kadroda olacak. Ataman'ın Dentmon'a bu akşam yeniden şans vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı bırakılan diğer ABD'li basketbolcu Russ Smith'in durumunda ise bir değişiklik olmadı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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