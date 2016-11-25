‘Barça’la Aslanım
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bugün İspanya'nın Barcelona Lassa ekibi ile karşı karşıya geliyor.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Son 2 iç saha maçını kazanarak umutlanan sarı-kırmızılılar, İspanyol rakibini de devirerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. THY Avrupa Ligi'nde dörder galibiyet ve yenilgisi bulunan Barcelona son iki maçını kaybetmişti.
DENTMON KADRODA
Galatasaray Odeabank'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Ergin Ataman'ın raporu doğrultusunda yönetim tarafından para cezası verilerek affedilen Justin Dentmon, Barcelona maçında tekrar kadroda olacak. Ataman'ın Dentmon'a bu akşam yeniden şans vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı bırakılan diğer ABD'li basketbolcu Russ Smith'in durumunda ise bir değişiklik olmadı.
DENTMON KADRODA
Galatasaray Odeabank'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Ergin Ataman'ın raporu doğrultusunda yönetim tarafından para cezası verilerek affedilen Justin Dentmon, Barcelona maçında tekrar kadroda olacak. Ataman'ın Dentmon'a bu akşam yeniden şans vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı bırakılan diğer ABD'li basketbolcu Russ Smith'in durumunda ise bir değişiklik olmadı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:18
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