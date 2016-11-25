 Adaylar beklemede! – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Adaylar beklemede!

    Adaylar beklemede!

    'ın 'a puan kaybetmesi halinde yönetim, yeni teknik direktör için resmen düğmeye basacak.

    Derbi mağlubiyeti sonrası çeşitli isimler ile temasa geçildiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların gündemine ilk olarak Milli Takımı çalıştıran gelirken, Terim'den olumlu sinyal alınamaması üzerine , Jurgen Klinsman ve isimleri de ortaya atılmıştı. ile anılan son sürpriz isim ise Karabükspor'un teknik direktörü Higon Tuder. maçından çıkacak olumsuz bir durumda bu isimlerden birisi sarı-kırmızılı takımın yeni teknik adamı olabilir.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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