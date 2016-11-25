Adaylar beklemede!
Galatasaray'ın Bursaspor'a puan kaybetmesi halinde yönetim, yeni teknik direktör için resmen düğmeye basacak.
Derbi mağlubiyeti sonrası çeşitli isimler ile temasa geçildiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların gündemine ilk olarak Milli Takımı çalıştıran Fatih Terim gelirken, Terim'den olumlu sinyal alınamaması üzerine Frank de Boer, Jurgen Klinsman ve Thomas Schaaf isimleri de ortaya atılmıştı. Galatasaray ile anılan son sürpriz isim ise Karabükspor'un teknik direktörü Higon Tuder. Bursaspor maçından çıkacak olumsuz bir durumda bu isimlerden birisi sarı-kırmızılı takımın yeni teknik adamı olabilir.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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