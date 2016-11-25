 30 bin lira ceza kesti – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    30 bin lira ceza kesti

    30 bin lira ceza kesti
    , derbinin faturasını çıkardı. Galatasaray Kulübü'ne, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL; taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle de 20 bin TL para cezası verdi. Aynı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün F, G, H, N, O bloklarına giriş yapan taraftarlara da bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı getirildi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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