30 bin lira ceza kesti
PFDK, derbinin faturasını çıkardı. Galatasaray Kulübü'ne, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL; taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle de 20 bin TL para cezası verdi. Aynı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün F, G, H, N, O bloklarına giriş yapan taraftarlara da bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı getirildi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:16
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