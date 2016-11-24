 Sigthorsson Barcelona’da! – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Sigthorsson Barcelona’da!

    Sigthorsson Barcelona’da!
    Henüz formasını giymeyen 'un İspanya'da olduğu ortaya çıktı. İzlandalı oyuncunun durumuyla ilgili bilgi veren kulüp doktoru Yener İnce, "Sigthorsson'un dizinde ağrılar var. Barcelona'da denetimimiz altında tedavi oluyor" dedi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
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