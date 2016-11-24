Oyuncularıma saldırmayın!
''Takımıma olan inancımda en ufak bir sapma yok. İstifa etmeyi hiç düşünmedim: Sneijder'le taktik hakkında, oyuncular hakkında, kadro hakkında konuşmam söz konusu değil. Beni eleştirebilirsiniz ama lütfen Selçuk'a, Sabri'ye, Sneijder'e saldırmayı bırakın.''
Fenerbahçe maçından ardından yaşanan tartışmalar ve eleştirilere yanıt veren Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Biz bir aileyiz ve aile içinde problemler de yaşanabiliyor. Şu ana kadar bu tip ufak tefek sıkıntılarla iyi baş ettiğimizi düşünüyorum. Takımıma olan inancımda hiçbir sapma yok" dedi.
Dün yapılan haftalık basın toplantısında soruları yanıtlayan Hollandalı çalıştırıcı, kendisiyle ilgili yapılan her türlü eleştiriyi kabul edeceğini ama oyuncularıyla ilgili doğru olmayan haberlere izin veremeyeceğini söyledi.
Riekerink şöyle konuştu: "Sabri, Selçuk ve Sneijder'le ilgili hikayeler yazıldı. Yaptığımız toplantıda neler konuşulduğunu bilmiyorsunuz. Sabri'nin, bir takım arkadaşını hedef alan açıklaması olduğu yazıldı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Sneijder'in kadro yaptığı yorumları oldu.
BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ
Tüm samimiyetimle söylüyorum; Sneijder'le taktik hakkında, oyuncular hakkında, kadro hakkında konuşmam söz konusu değil. Benim saygı duyduğum iki yardımcım var. Sadece onlarla birlikte tartışıp, karar veriyoruz." Rie kerink, bazı oyuncularının basın tarafından saldırıya uğradığını ileri sürerek, buna izin vermeyeceğini belirtti.
SAYGIYI HAK EDİYORLAR
Başarılı çalıştırıcı, "Bizi ve oyuncuları incitiyorsunuz. Ben de bir hoca olarak buna izin vermeyeceğim. Oyuncularıma saldırmayı bırakın. Lütfen Selçuk'a, Sabri'ye, Sneijder'e saldırmayı bırakın. Hepsi saygıyı hak eden oyuncular. Galatasaray için önemli performanslar göstermişler. Onlara saygım sonsuz ve sizin de saygı duymanızı bekliyorum. Olmayan şeyler üzerinden hikayeler üretilmesine izin veremem" diye konuştu.
STRESLİ DEĞİLİM
Dünkü basın toplantısında gergin görünen Riekerink, "stresli göründüğü" yorumunun yapılması üzerine, "Buna katılmıyorum. Sadece konular beni biraz gerdi. Bireysel olarak oyuncularıma biri dokununca, saldırınca bu bana dokunuyor" diye konuştu.
RİEKERİNK'TEN SATIRBAŞLARI
F.Bahçe maçında Cavanda'yı niye oyuna aldı: Gerideydik ve Eren Derdiyok sakatlandı. Ben 9 aydır buradayım. Hangi oyuncumun ofansif anlamda ne verebileceğini biliyorum. O anda Cavanda'yı sağ beke koyup, ofansif bir oyuncu olan Sabri'yi sağ açığa attım. Bu pozisyonda oynamış biriydi.
F.Bahçe yenilgisi: Derbide bizi üzen, beklediğimiz enerjiyi sahada görememek oldu. Ancak şimdi bu maç geride kaldı ve bir kaza olarak değerlendirmemiz gerekiyor
Konuşmak istedik: Selçuk İnan'ın yer almadığı idmanda toplantı gerçekleştirildiğinin hatırlatılması üzerine teknik direktör Riekerink, "Bu tip kötü durumlarda bir gün beklemek iyi olmayabilir. Sıcağı sıcağına konuşmak gerekebilir. Biz de beklemekten ziyade, aramızda bir değerlendirme toplantısı yapmayı tercih ettik" diye konuştu.
Maçı bekliyoruz: Bursaspor maçını telafi olarak gören ve hırslı şekilde hazırlanan bir takımım var. Herkes bir an önce bu maçın gelmesini ve çıkıp kazanmayı bekliyor.
İstifa edecek mi?: Bursaspor karşısında alınacak olası bir kötü sonuçta görevini kaybetme ihtimalinin hatırlatılması üzerine Riekerink, "Ben o senaryoyu hiç düşünmüyorum. Bana inanan bir oyuncu grubu var. Kafamızda böyle bir soru işareti yok" açıklamasında bulundu.
Dün yapılan haftalık basın toplantısında soruları yanıtlayan Hollandalı çalıştırıcı, kendisiyle ilgili yapılan her türlü eleştiriyi kabul edeceğini ama oyuncularıyla ilgili doğru olmayan haberlere izin veremeyeceğini söyledi.
Riekerink şöyle konuştu: "Sabri, Selçuk ve Sneijder'le ilgili hikayeler yazıldı. Yaptığımız toplantıda neler konuşulduğunu bilmiyorsunuz. Sabri'nin, bir takım arkadaşını hedef alan açıklaması olduğu yazıldı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Sneijder'in kadro yaptığı yorumları oldu.
BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ
Tüm samimiyetimle söylüyorum; Sneijder'le taktik hakkında, oyuncular hakkında, kadro hakkında konuşmam söz konusu değil. Benim saygı duyduğum iki yardımcım var. Sadece onlarla birlikte tartışıp, karar veriyoruz." Rie kerink, bazı oyuncularının basın tarafından saldırıya uğradığını ileri sürerek, buna izin vermeyeceğini belirtti.
SAYGIYI HAK EDİYORLAR
Başarılı çalıştırıcı, "Bizi ve oyuncuları incitiyorsunuz. Ben de bir hoca olarak buna izin vermeyeceğim. Oyuncularıma saldırmayı bırakın. Lütfen Selçuk'a, Sabri'ye, Sneijder'e saldırmayı bırakın. Hepsi saygıyı hak eden oyuncular. Galatasaray için önemli performanslar göstermişler. Onlara saygım sonsuz ve sizin de saygı duymanızı bekliyorum. Olmayan şeyler üzerinden hikayeler üretilmesine izin veremem" diye konuştu.
STRESLİ DEĞİLİM
Dünkü basın toplantısında gergin görünen Riekerink, "stresli göründüğü" yorumunun yapılması üzerine, "Buna katılmıyorum. Sadece konular beni biraz gerdi. Bireysel olarak oyuncularıma biri dokununca, saldırınca bu bana dokunuyor" diye konuştu.
RİEKERİNK'TEN SATIRBAŞLARI
F.Bahçe maçında Cavanda'yı niye oyuna aldı: Gerideydik ve Eren Derdiyok sakatlandı. Ben 9 aydır buradayım. Hangi oyuncumun ofansif anlamda ne verebileceğini biliyorum. O anda Cavanda'yı sağ beke koyup, ofansif bir oyuncu olan Sabri'yi sağ açığa attım. Bu pozisyonda oynamış biriydi.
F.Bahçe yenilgisi: Derbide bizi üzen, beklediğimiz enerjiyi sahada görememek oldu. Ancak şimdi bu maç geride kaldı ve bir kaza olarak değerlendirmemiz gerekiyor
Konuşmak istedik: Selçuk İnan'ın yer almadığı idmanda toplantı gerçekleştirildiğinin hatırlatılması üzerine teknik direktör Riekerink, "Bu tip kötü durumlarda bir gün beklemek iyi olmayabilir. Sıcağı sıcağına konuşmak gerekebilir. Biz de beklemekten ziyade, aramızda bir değerlendirme toplantısı yapmayı tercih ettik" diye konuştu.
Maçı bekliyoruz: Bursaspor maçını telafi olarak gören ve hırslı şekilde hazırlanan bir takımım var. Herkes bir an önce bu maçın gelmesini ve çıkıp kazanmayı bekliyor.
İstifa edecek mi?: Bursaspor karşısında alınacak olası bir kötü sonuçta görevini kaybetme ihtimalinin hatırlatılması üzerine Riekerink, "Ben o senaryoyu hiç düşünmüyorum. Bana inanan bir oyuncu grubu var. Kafamızda böyle bir soru işareti yok" açıklamasında bulundu.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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