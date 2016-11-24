 İsmet Tongo son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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HEPSİ
    24 Kasım 2016, Perşembe
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    son yolculuğuna uğurlandı

    İsmet Tongo son yolculuğuna uğurlandı
    Türk spor basınının duayen isimlerinden , son yolculuğuna uğurlandı. 1959'da Günlük Spor Gazetesi'nde sayfa sekreteri olarak gazetecilik yaşamına giriş yapan ve Fotomaç'ta da yazarlık yapan Tongo'nun naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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