İsmet Tongo son yolculuğuna uğurlandı
Türk spor basınının duayen isimlerinden İsmet Tongo, son yolculuğuna uğurlandı. 1959'da Günlük Spor Gazetesi'nde sayfa sekreteri olarak gazetecilik yaşamına giriş yapan ve Fotomaç'ta da yazarlık yapan Tongo'nun naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
İsmet Tongo son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.