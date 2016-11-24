Galatasaray'ın konuğu Barcelona

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde yaptığı 8 maçta aldığı 2 galibiyet ve 6 yenilgiyle son sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Barcelona Lassa karşısında kazanarak son haftalarda iç sahada elde ettiği iyi sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.

Galatasaray Odeabank, ligdeki son 2 iç saha müsabakasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 89-87, Darüşşafaka Doğuş'u ise 85-81 mağlup etmişti.

Ligdeki son iki karşılaşmasını kaybeden Barcelona Lassa ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 11. sırada bulunuyor. Barcelona Lassa şu ana kadar deplasmanda oynadığı 4 müsabakada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

- Dentmon affedildi

Galatasaray Odeabank'ta kadro dışı bırakılan iki ABD'li oyun kurucudan Justin Dentmon, affedildi.

Sarı-kırmızılı yönetim tarafından para cezası verilen Dentmon, başantrenör Ergin Ataman'ın raporu doğrultusunda yeniden kadroya dahil edildi.

Kadro dışı bırakılan diğer ABD'li basketbolcu Russ Smith'in durumunda ise bir değişiklik olmadı.