Galatasaray'ın konuğu Barcelona
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Ligde yaptığı 8 maçta aldığı 2 galibiyet ve 6 yenilgiyle son sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Barcelona Lassa karşısında kazanarak son haftalarda iç sahada elde ettiği iyi sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.
Galatasaray Odeabank, ligdeki son 2 iç saha müsabakasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 89-87, Darüşşafaka Doğuş'u ise 85-81 mağlup etmişti.
Ligdeki son iki karşılaşmasını kaybeden Barcelona Lassa ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 11. sırada bulunuyor. Barcelona Lassa şu ana kadar deplasmanda oynadığı 4 müsabakada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.
- Dentmon affedildi
Galatasaray Odeabank'ta kadro dışı bırakılan iki ABD'li oyun kurucudan Justin Dentmon, affedildi.
Sarı-kırmızılı yönetim tarafından para cezası verilen Dentmon, başantrenör Ergin Ataman'ın raporu doğrultusunda yeniden kadroya dahil edildi.
Kadro dışı bırakılan diğer ABD'li basketbolcu Russ Smith'in durumunda ise bir değişiklik olmadı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:24
- Birbirimizi satmayız
Toplam 3
Yorum
Halil Sneijder geldi adamı bitirdi ya herşey o geldikten sonra oldu
- 10 numara takas
Toplam 18
Yorum
Aslan AMMA SISIRDINIZ SENOL GÜNESI ANLAMAZ FINALDEN SAMPIYONLUKLARI SON ANLARDA HEDIYE EDER GECEN YIL LIGDE BÜYÜKLER YOKTUDA OLDU YOKSA FINAL OYNAMASINI BILMEZ BUNU EN IYI TRABZNLULAR BILIR IYI CALISTIRICIDIR O KADAR
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 18
Yorum
Semih Avrupa yada lig dünyanın neresinde oynarsan oyna elle oynarsan PENALTI bilmiyorsan futbol izleme ama zoruna gidiyorsa o ayrı
Galatasaray'ın konuğu Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.