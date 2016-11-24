 Galatasaray'ın konuğu Barcelona – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Galatasaray'ın konuğu Barcelona

    Galatasaray'ın konuğu Barcelona

    Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

    Ligde yaptığı 8 maçta aldığı 2 galibiyet ve 6 yenilgiyle son sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Barcelona Lassa karşısında kazanarak son haftalarda iç sahada elde ettiği iyi sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.

    Galatasaray Odeabank, ligdeki son 2 iç saha müsabakasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 89-87, Darüşşafaka Doğuş'u ise 85-81 mağlup etmişti.

    Ligdeki son iki karşılaşmasını kaybeden Barcelona Lassa ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 11. sırada bulunuyor. Barcelona Lassa şu ana kadar deplasmanda oynadığı 4 müsabakada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

    - Dentmon affedildi

    Galatasaray Odeabank'ta kadro dışı bırakılan iki ABD'li oyun kurucudan Justin Dentmon, affedildi.

    Sarı-kırmızılı yönetim tarafından para cezası verilen Dentmon, başantrenör Ergin Ataman'ın raporu doğrultusunda yeniden kadroya dahil edildi.

    Kadro dışı bırakılan diğer ABD'li basketbolcu Russ Smith'in durumunda ise bir değişiklik olmadı.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:24
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