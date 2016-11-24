Drogba sevinci
Montreal ımpact’e veda etti.
Amerika'da forma giyen Drogba, Montreal Impact'ten ayrılacağını açıkladı. Fildişili yıldız, sözleşmesinin sonuna geldiğini belirterek, "Yıl sonunda ayrılıyorum" dedi. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları coşturdu. Drogba'yı yeniden takımda görmek isteyen sarı-kırmızılılar, sosyal medyada, "Geri dön Drogba" şeklinde mesajlar paylaştı ve Fildişili yıldızın, yarım sezon Galatasaray'da oynayabileceğini ifade ettiler.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
Drogba sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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