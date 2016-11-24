 Drogba sevinci – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    sevinci

    Drogba sevinci

    ’e veda etti.

    Amerika'da forma giyen , 'ten ayrılacağını açıkladı. Fildişili yıldız, sözleşmesinin sonuna geldiğini belirterek, "Yıl sonunda ayrılıyorum" dedi. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları coşturdu. Drogba'yı yeniden takımda görmek isteyen sarı-kırmızılılar, sosyal medyada, "Geri dön Drogba" şeklinde mesajlar paylaştı ve Fildişili yıldızın, yarım sezon Galatasaray'da oynayabileceğini ifade ettiler.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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