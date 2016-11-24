 Derdiyok idmana çıkmadı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Derdiyok idmana çıkmadı

    Derdiyok idmana çıkmadı
    'da Sigthorsson'un ardından da sakatlandı. Golcü futbolcunun, bazı kas ağrıları bulunduğunu vurgulayan doktor Yener İnce, kendisine bir takım testler uygulayacaklarını ifade etti.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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