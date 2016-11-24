Derbideki olaylar nedeniyle ceza geldi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, derbideki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'yle birlikte Galatasaray'a da ceza verdiğini açıkladı. Bazı taraftarlar Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla deplasmanda yapacağı maça gidemeyecek.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray'ın, 20.11.2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün F,G,H,N,O bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:17
- Talisca harekatı
Toplam 10
Yorum
Uui fb Talisca bence geleceğin rivoldosu olur bu kadar atletik bir 10 numara çok bulunmuyor
- UEFA.com'da oylama başladı
Toplam 7
Yorum
bjk ne goldu ama adamin icine ranoldu kacti dun gece
- Bacaklarınızı titretiyorlar!
Toplam 9
Yorum
Uui Ayağının titrediği (!) Bjk maçında 35 40 m topla gitti saraçoğlunda top süremedi o nolacak?
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