 Derbideki olaylar nedeniyle ceza geldi – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Derbideki olaylar nedeniyle ceza geldi

    Derbideki olaylar nedeniyle ceza geldi

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, derbideki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'yle birlikte Galatasaray'a da ceza verdiğini açıkladı. Bazı taraftarlar Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla deplasmanda yapacağı maça gidemeyecek.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    "Galatasaray'ın, 20.11.2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün F,G,H,N,O bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:17
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