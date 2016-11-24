Birbirimizi satmayız
Yardımcı hoca Akman ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Selçuk, “Bizim takımımızda bir bütünlük vardır. Ne ben ne de başka bir arkadaşım birbirinin hakkında konuşmaz” dedi.
Fenerbahçe ile oynanan derbide yardımcı hoca Ayhan Akman ile tartışan Selçuk İnan da dün basının karşısındaydı. Hayatı boyunca kimseye saygısızlık yapmadığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe maçı önemli bir maçtı ben de oynamayı çok istiyordum. Son ana kadar ısındım. Ama Cavanda oyuna alınınca kulübede Ayhan hocaya sadece 'Keşke beni alsaydınız' diye serzenişte bulundum. Bu olay tamamen maçın atmosferindeki duygusal durumumdan kaynaklandı" diye konuştu.
KEŞKE GRUPLAŞMA OLSA
Sabri başta takım arkadaşlarının arkasından konuştuğuna dair haberleri değerlendiren Galatasaray'ın kaptanı, "Takım arkadaşlarımın arkamdan konuştuğuna dair bir şey yok. Galatasaray'da kimse kimsenin arkasından konuşmaz. Ne ben ne başka bir arkadaşım birbirini satmaz" diye konuştu. Takım içinde gruplaşma olmadığını ve buna kimsenin cesaret edemeyeceğini dile getiren Selçuk İnan, "Önceden bir gruplaşma vardı. Keşke yine öyle bir gruplaşma olsa da yine 5 yılda 10 kupa kazansak" dedi.
İDMANA NİYE ÇIKMADI?
Ayhan Akman ile yaşadığı tartışmanın ardından idmana çıkmamasına da açıklık getiren tecrübeli oyuncu, "Olaydan sonra yönetim bir rapor istemişti. Bana da o rapor için 1 günlük izin verildi. Tamamen olayı aydınlatmak içindi.
SNEİJDER HAKEMİ KASTETTİ
Derbide yedek kalmasıyla ilgili, "Fenerbahçe maçında oynamamak bana da sürpriz oldu" diyen Selçuk, Başakşehir maçının ardından konuşan Sneijder'in kendisini değil, hakemi hedef aldığını düşündüğünü söyledi.
İDMANDA SAMİMİ POZLAR
Derbide tartışan Selçuk ile Ayhan Akman, dünkü antrenmanda aralarındaki buzları eritti. Bir gün aranın ardından takıma katılan Selçuk, Akman'la samimi görüntüler verdi. Selçuk, Riekerink ve takımla da tek tek tokalaştı.
KEŞKE GRUPLAŞMA OLSA
Sabri başta takım arkadaşlarının arkasından konuştuğuna dair haberleri değerlendiren Galatasaray'ın kaptanı, "Takım arkadaşlarımın arkamdan konuştuğuna dair bir şey yok. Galatasaray'da kimse kimsenin arkasından konuşmaz. Ne ben ne başka bir arkadaşım birbirini satmaz" diye konuştu. Takım içinde gruplaşma olmadığını ve buna kimsenin cesaret edemeyeceğini dile getiren Selçuk İnan, "Önceden bir gruplaşma vardı. Keşke yine öyle bir gruplaşma olsa da yine 5 yılda 10 kupa kazansak" dedi.
İDMANA NİYE ÇIKMADI?
Ayhan Akman ile yaşadığı tartışmanın ardından idmana çıkmamasına da açıklık getiren tecrübeli oyuncu, "Olaydan sonra yönetim bir rapor istemişti. Bana da o rapor için 1 günlük izin verildi. Tamamen olayı aydınlatmak içindi.
SNEİJDER HAKEMİ KASTETTİ
Derbide yedek kalmasıyla ilgili, "Fenerbahçe maçında oynamamak bana da sürpriz oldu" diyen Selçuk, Başakşehir maçının ardından konuşan Sneijder'in kendisini değil, hakemi hedef aldığını düşündüğünü söyledi.
İDMANDA SAMİMİ POZLAR
Derbide tartışan Selçuk ile Ayhan Akman, dünkü antrenmanda aralarındaki buzları eritti. Bir gün aranın ardından takıma katılan Selçuk, Akman'la samimi görüntüler verdi. Selçuk, Riekerink ve takımla da tek tek tokalaştı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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