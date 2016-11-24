 Birbirimizi satmayız – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Birbirimizi satmayız

    Birbirimizi satmayız

    Yardımcı hoca Akman ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Selçuk, “Bizim takımımızda bir bütünlük vardır. Ne ben ne de başka bir arkadaşım birbirinin hakkında konuşmaz” dedi.

    ile oynanan derbide yardımcı hoca Ayhan Akman ile tartışan Selçuk İnan da dün basının karşısındaydı. Hayatı boyunca kimseye saygısızlık yapmadığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe maçı önemli bir maçtı ben de oynamayı çok istiyordum. Son ana kadar ısındım. Ama Cavanda oyuna alınınca kulübede Ayhan hocaya sadece 'Keşke beni alsaydınız' diye serzenişte bulundum. Bu olay tamamen maçın atmosferindeki duygusal durumumdan kaynaklandı" diye konuştu.

    KEŞKE GRUPLAŞMA OLSA
    Sabri başta takım arkadaşlarının arkasından konuştuğuna dair haberleri değerlendiren Galatasaray'ın kaptanı, "Takım arkadaşlarımın arkamdan konuştuğuna dair bir şey yok. 'da kimse kimsenin arkasından konuşmaz. Ne ben ne başka bir arkadaşım birbirini satmaz" diye konuştu. Takım içinde gruplaşma olmadığını ve buna kimsenin cesaret edemeyeceğini dile getiren Selçuk İnan, "Önceden bir gruplaşma vardı. Keşke yine öyle bir gruplaşma olsa da yine 5 yılda 10 kupa kazansak" dedi.

    İDMANA NİYE ÇIKMADI?
    ile yaşadığı tartışmanın ardından idmana çıkmamasına da açıklık getiren tecrübeli oyuncu, "Olaydan sonra yönetim bir rapor istemişti. Bana da o rapor için 1 günlük izin verildi. Tamamen olayı aydınlatmak içindi.

    SNEİJDER HAKEMİ KASTETTİ
    Derbide yedek kalmasıyla ilgili, "Fenerbahçe maçında oynamamak bana da sürpriz oldu" diyen Selçuk, Başakşehir maçının ardından konuşan Sneijder'in kendisini değil, hakemi hedef aldığını düşündüğünü söyledi.



    İDMANDA SAMİMİ POZLAR
    Derbide tartışan Selçuk ile Ayhan Akman, dünkü antrenmanda aralarındaki buzları eritti. Bir gün aranın ardından takıma katılan Selçuk, Akman'la samimi görüntüler verdi. Selçuk, Riekerink ve takımla da tek tek tokalaştı.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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