12. haftada rakip Bursaspor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlayan ve ilk 7 haftayı namağlup geçerek 17 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, daha sonra oynadığı 4 maçtan ise sadece 3 puan çıkardı.
Ligin son 4 haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılı takım, sadece Adanaspor'u mağlup etti.
Galatasaray, ligde 20 puanla 5. sırada yer alırken, 21 puana sahip Bursaspor ise averajla 4. sırada bulunuyor.
Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Carole cezalı
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Lionel Carole, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de geride kalan haftada Fenerbahçe karşısında bu sezon 4. kez sarı kart gören Carole, yarınki maçın kadrosunda yer alamayacak.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:15
- Sıkıntı çıkaracağız!
Toplam 6
Yorum
Leyla ALLAHIN İZİYLE KAZANACAGIZ...SİZLERİ SEVİYORUZ.
- Talisca harekatı
Toplam 7
Yorum
HCK / BJK TALİSCA BİZE YARAR ANCAK, BURAK ABOUBAKAR KESİNLİKLE GOLCÜ DEĞİL İNŞAALLAH ALINMA HATASINA DÜŞÜLMEZ ONU GOLCÜ DİYE ALANIN FUTBOL BİLGİSİNDEN ŞÜPHE EDERİM.
- Kadıköy kalesi
Toplam 9
Yorum
bu akşam feneri dağıtırlar zaten taka tuka yola devam ediyorlar.
12. haftada rakip Bursaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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