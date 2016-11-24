12. haftada rakip Bursaspor

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybederek zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor karşısından 3 puanla ayrılarak moral bulmak amacında.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlayan ve ilk 7 haftayı namağlup geçerek 17 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, daha sonra oynadığı 4 maçtan ise sadece 3 puan çıkardı.

Ligin son 4 haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılı takım, sadece Adanaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, ligde 20 puanla 5. sırada yer alırken, 21 puana sahip Bursaspor ise averajla 4. sırada bulunuyor.

Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Carole cezalı

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Lionel Carole, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de geride kalan haftada Fenerbahçe karşısında bu sezon 4. kez sarı kart gören Carole, yarınki maçın kadrosunda yer alamayacak.