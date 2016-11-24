 10 numara takas – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    10 numara takas

    10 numara takas

    Hollandalı yıldız, “Milan’da oynamak istiyorum” deyince İtalya ve Hollanda medyası dalgalandı. Milan, Beşiktaş'tan alınan 'nın performansından memnun kalmazken iki ekibin Sneijder takası için ortak bir noktada bulaşabileceği ifade ediliyor.

    Son haftalarda düşen formu nedeniyle Galatasaray'ı aşağıya çekmekle suçlanan Wesley Sneijder, ara transfer dönemine kısa bir süre kala piyasayı hareketlendirdi. Hollandalı yıldızın, Fenerbahçe ile oynanacak kritik maç öncesinde "Çocukluk hayalim Milan forması giymek. Kariyerimi sonlandırmadan Milan'da oynamak isterim" şeklinde açıklama yapmasının ardından İtalya ve Hollanda basını, konuyu deşmeye başladı.

    'ın yüksek ücreti nedeniyle Sneijder'i gözden çıkardığı belirtilirken Milan'a, Sneijder-Sosa takasının teklif edilmesinin bile ihtimal dahilinde olduğu ifade edildi. Böyle bir takasa İtalyanların "Evet" diyeceği, üzerine ödeme bile yapacağı belirtildi. Sneijder'in yaptığı açıklama sonrasında Milan'ın başarılı futbolcunun menajeriyle hemen temas kurduğu iddiaları hem Hollanda'da hem de İtalya'da ortaya atılmaya başlandı.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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