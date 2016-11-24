10 numara takas
Hollandalı yıldız, “Milan’da oynamak istiyorum” deyince İtalya ve Hollanda medyası dalgalandı. Milan, Beşiktaş'tan alınan Sosa'nın performansından memnun kalmazken iki ekibin Sneijder takası için ortak bir noktada bulaşabileceği ifade ediliyor.
Son haftalarda düşen formu nedeniyle Galatasaray'ı aşağıya çekmekle suçlanan Wesley Sneijder, ara transfer dönemine kısa bir süre kala piyasayı hareketlendirdi. Hollandalı yıldızın, Fenerbahçe ile oynanacak kritik maç öncesinde "Çocukluk hayalim Milan forması giymek. Kariyerimi sonlandırmadan Milan'da oynamak isterim" şeklinde açıklama yapmasının ardından İtalya ve Hollanda basını, konuyu deşmeye başladı.
Galatasaray'ın yüksek ücreti nedeniyle Sneijder'i gözden çıkardığı belirtilirken Milan'a, Sneijder-Sosa takasının teklif edilmesinin bile ihtimal dahilinde olduğu ifade edildi. Böyle bir takasa İtalyanların "Evet" diyeceği, üzerine ödeme bile yapacağı belirtildi. Sneijder'in yaptığı açıklama sonrasında Milan'ın başarılı futbolcunun menajeriyle hemen temas kurduğu iddiaları hem Hollanda'da hem de İtalya'da ortaya atılmaya başlandı.
Galatasaray'ın yüksek ücreti nedeniyle Sneijder'i gözden çıkardığı belirtilirken Milan'a, Sneijder-Sosa takasının teklif edilmesinin bile ihtimal dahilinde olduğu ifade edildi. Böyle bir takasa İtalyanların "Evet" diyeceği, üzerine ödeme bile yapacağı belirtildi. Sneijder'in yaptığı açıklama sonrasında Milan'ın başarılı futbolcunun menajeriyle hemen temas kurduğu iddiaları hem Hollanda'da hem de İtalya'da ortaya atılmaya başlandı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
10 numara takas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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