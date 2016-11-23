Yeni hoca Alman
Galatasaray’da Hollandalı hocanın koltuğu sallantıda. Puan kayıpları sürerse yollar ayrılacak Yerine adaylar Alman ekolünden Klinsmann ve Schaaf. İki isim de şu anda takım çalıştırmıyor.
Cimbom mutlu başladığı sezonda liderlik kovalarken son 4 haftada aldığı 3 mağlubiyetle 5. sıraya kadar geriledi. Avrupa Kupaları'nda yer almadığı sezonda ligde liderin 9 puan gerisine düşülmesi camianın keyfini kaçırırken teknik direktör Jan Olde Riekerink'in koltuğu da iyice sallanmaya başladı. Yönetici Levent Nazifoğlu "Bursa maçının sonucu Riekerink'in geleceğini etkilemez" ifadesini kullansa da bu hafta da kayıp yaşanırsa Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı idareciler şimdiden alternatifler üzerinde kafa yorarken hesaplar çalıştırdıkları takımlara disiplini de götüren Alman hocalar.
KLİNSİ DE KOVULDU
ABD Futbol Federasyonu daha önce Galatasaray'ın birkaç kez nabız yokladığı Jürgen Klinsmann'la yollarını önceki gün ayırdı. 52 yaşındaki çalıştırıcı ile aracılar vasıtasıyla ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Uzun yıllar ABD'de yaşayan Klinsi'nin kariyerine nasıl bir yön vereceği henüz belirsiz. Bir diğer Alman çalıştırıcı Thomas Schaaf da gündemde. Özetle Galatasaray'da Jan Olde Riekerink kötü giden işleri kısa sürede toparlayamazsa koltuğunu bir Alman'a kaptıracak gibi gözüküyor.
ÖZBEK REKORA DOĞRU
Başkan Dursun Özbek, kısa sürede 6 hoca ile çalıştı. Yöneticilik döneminde Roberto Mancini ve Cesare Prandelli ile görev yaptı. Özbek, başkanlığı süresinde de şu isimlerle çalıştı: "Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Orhan Atik, J.O.Riekerink.
9 PUAN GERİYE DÜŞTÜ
Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi girmesine rağmen son 4 haftada 3 yenilgi alan Aslan zirveden uzaklaştı. Sarı-kırmızılılar lider Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yarışında şansını azalttı.
KLİNSİ DE KOVULDU
ABD Futbol Federasyonu daha önce Galatasaray'ın birkaç kez nabız yokladığı Jürgen Klinsmann'la yollarını önceki gün ayırdı. 52 yaşındaki çalıştırıcı ile aracılar vasıtasıyla ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Uzun yıllar ABD'de yaşayan Klinsi'nin kariyerine nasıl bir yön vereceği henüz belirsiz. Bir diğer Alman çalıştırıcı Thomas Schaaf da gündemde. Özetle Galatasaray'da Jan Olde Riekerink kötü giden işleri kısa sürede toparlayamazsa koltuğunu bir Alman'a kaptıracak gibi gözüküyor.
ÖZBEK REKORA DOĞRU
Başkan Dursun Özbek, kısa sürede 6 hoca ile çalıştı. Yöneticilik döneminde Roberto Mancini ve Cesare Prandelli ile görev yaptı. Özbek, başkanlığı süresinde de şu isimlerle çalıştı: "Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Orhan Atik, J.O.Riekerink.
9 PUAN GERİYE DÜŞTÜ
Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi girmesine rağmen son 4 haftada 3 yenilgi alan Aslan zirveden uzaklaştı. Sarı-kırmızılılar lider Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yarışında şansını azalttı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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