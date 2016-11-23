Yarsuvat: Terim yönetici olmalı
G.Saray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, adı Jan Olde Riekerink'in yerine anılan Fatih Terim hakkında konuştu. Yarsuvat "Fatih Terim hoca olarak gelmez, bence idareci olmalı" dedi. Yarsuvat, Riekerink kararının yönetime ait olduğunu da kaydetti.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
Yarsuvat: Terim yönetici olmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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