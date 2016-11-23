 Yarsuvat: Terim yönetici olmalı – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Yarsuvat: Terim yönetici olmalı

    Yarsuvat: Terim yönetici olmalı
    'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, adı Jan Olde Riekerink'in yerine anılan hakkında konuştu. Yarsuvat "Fatih Terim hoca olarak gelmez, bence idareci olmalı" dedi. Yarsuvat, Riekerink kararının yönetime ait olduğunu da kaydetti.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
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