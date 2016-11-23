Takımda ruh sıfır
Eski yöneticilerden Dr. Cem Kınay, Selçuk İnan tartışmaları ve Fenerbahçe mağlubiyeti için sert açıklamalar yaptı.
Kötü gidişin baş sorumlusunun yönetim olduğunu söyleyen Kınay, "Bu yönetim 5. teknik direktörü değiştirdi. Diğer branşlara girmiyorum. Taraftarın haklı olduğu konu şu: Takım mücadele etmiyor. Ruh sıfır asıl düşünülmesi gereken konu bu. Krizleri yönetmek yönetimlerin işidir" ifadesini kullandı.
ALTYAPI FELAKET
Cem Kınay, hoca tartışmalarıyla ilgili, "Riekerink, Galatasaray'a teknik direktör olacağını rüyasında gördü mü acaba!" derken U21 maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 5-0 yenilmesiyle ilgili ise, "Altyapıdaki durumumuz da içler acısı. Acilen bu konuya el atılması gerekiyor" dedi. Kınay, Galatasaray'da işlerin bir an önce yoluna girmesi gerektiğini ifade etti.
ALTYAPI FELAKET
Cem Kınay, hoca tartışmalarıyla ilgili, "Riekerink, Galatasaray'a teknik direktör olacağını rüyasında gördü mü acaba!" derken U21 maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 5-0 yenilmesiyle ilgili ise, "Altyapıdaki durumumuz da içler acısı. Acilen bu konuya el atılması gerekiyor" dedi. Kınay, Galatasaray'da işlerin bir an önce yoluna girmesi gerektiğini ifade etti.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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