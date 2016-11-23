 Takımda ruh sıfır – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Takımda ruh sıfır

    Takımda ruh sıfır

    Eski yöneticilerden Dr. , Selçuk İnan tartışmaları ve mağlubiyeti için sert açıklamalar yaptı.

    Kötü gidişin baş sorumlusunun yönetim olduğunu söyleyen Kınay, "Bu yönetim 5. teknik direktörü değiştirdi. Diğer branşlara girmiyorum. Taraftarın haklı olduğu konu şu: Takım mücadele etmiyor. Ruh sıfır asıl düşünülmesi gereken konu bu. Krizleri yönetmek yönetimlerin işidir" ifadesini kullandı.

    ALTYAPI FELAKET
    , hoca tartışmalarıyla ilgili, "Riekerink, 'a teknik direktör olacağını rüyasında gördü mü acaba!" derken U21 maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 5-0 yenilmesiyle ilgili ise, "Altyapıdaki durumumuz da içler acısı. Acilen bu konuya el atılması gerekiyor" dedi. Kınay, Galatasaray'da işlerin bir an önce yoluna girmesi gerektiğini ifade etti.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:42
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