''Sevinmeleri normal!''
Nazifoğlu: Fenerbahçe çok önemli bir takımı yendi.
Fenerbahçe yenilgisinin ardından açıklamama yapmaması olay olan futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu, dün NTV Spor'a konuşurken derbide karşısında iyi oynamadıklarını söyledi. Nazifoğlu, "Fenerbahçe çok önemli bir takımı yendi, sevinmeleri gayet normal. O gün geldiğinde Fenerbahçe'yi yeneceğiz" dedi. Selçuk ve Ayhan arasındaki olayın büyütülecek bir şey olmadığını ileri süren Nazifoğlu, "Kesinlikle hocamıza karşı yapılmış bir şey yok. Selçuk ve Ayhan eski takım arkadaşı. Tamamen onla ilgili bir samimiyet" derken Fatih Terim'le ilgili iddialarla ilgili ise, "Fatih Terim, şu anda Milli Takım'ın başında. Terim'le ilgili bir şey konuşmak yakışmaz" diye konuştu.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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