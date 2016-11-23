 ''Sevinmeleri normal!'' – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Sevinmeleri normal!''

    ''Sevinmeleri normal!''

    Nazifoğlu: çok önemli bir takımı yendi.

    yenilgisinin ardından açıklamama yapmaması olay olan futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu, dün NTV Spor'a konuşurken derbide karşısında iyi oynamadıklarını söyledi. Nazifoğlu, "Fenerbahçe çok önemli bir takımı yendi, sevinmeleri gayet normal. O gün geldiğinde Fenerbahçe'yi yeneceğiz" dedi. Selçuk ve Ayhan arasındaki olayın büyütülecek bir şey olmadığını ileri süren Nazifoğlu, "Kesinlikle hocamıza karşı yapılmış bir şey yok. Selçuk ve Ayhan eski takım arkadaşı. Tamamen onla ilgili bir samimiyet" derken 'le ilgili iddialarla ilgili ise, "Fatih Terim, şu anda Milli Takım'ın başında. Terim'le ilgili bir şey konuşmak yakışmaz" diye konuştu.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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