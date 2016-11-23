 Selçuk konuşacak – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Selçuk konuşacak

    Selçuk konuşacak
    maçında oyuna alınmamasına tepki göstermesinin ardından kadro dışı bırakılması gündeme gelen Selçuk İnan, bugün basının karşısına geçecek ve soruları yanıtlayacak. Cuma günü oynanacak Bursaspor maçıyla ilgili basın toplantısı 13.45'te başlayacak. 14.15'te ise teknik direktör Riekerink gazetecilerin karşısına geçecek.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:48
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