Selçuk konuşacak
Fenerbahçe maçında oyuna alınmamasına tepki göstermesinin ardından kadro dışı bırakılması gündeme gelen Selçuk İnan, bugün basının karşısına geçecek ve soruları yanıtlayacak. Cuma günü oynanacak Bursaspor maçıyla ilgili basın toplantısı 13.45'te başlayacak. 14.15'te ise teknik direktör Riekerink gazetecilerin karşısına geçecek.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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