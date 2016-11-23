 Selam vermiyorlar – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Selam vermiyorlar

    Selam vermiyorlar

    Özdoğan, sarı-kırmızılı oyuncular arasındaki bağların koptuğunu söyledi.

    Prof. Dr. , 'ın son dönemdeki başarısız performansından ve takım içinde yaşanan sorunlardan yönetimi sorumlu tuttu. Eski başkan adaylarından Özdoğan, kulüpte yöneticisinden, teknik heyetine ve oyuncusuna kadar sorun yaşandığını savunarak, "Galatasaray'da takım ruhu kaybolmuş durumda. En büyük problem bu" dedi.

    Özdoğan şöyle konuştu: Galatasaray takımında birbirine selam vermeyen futbolcular var. Bu böyle olmaz. Yönetim kurulu olarak bir adalet olduğunu ispatlamanız gerekir. Aksi taktirde takım ruhunu yakalayamazsınız.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:51
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