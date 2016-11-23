Selam vermiyorlar
Özdoğan, sarı-kırmızılı oyuncular arasındaki bağların koptuğunu söyledi.
Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Galatasaray'ın son dönemdeki başarısız performansından ve takım içinde yaşanan sorunlardan yönetimi sorumlu tuttu. Eski başkan adaylarından Özdoğan, kulüpte yöneticisinden, teknik heyetine ve oyuncusuna kadar sorun yaşandığını savunarak, "Galatasaray'da takım ruhu kaybolmuş durumda. En büyük problem bu" dedi.
Özdoğan şöyle konuştu: Galatasaray takımında birbirine selam vermeyen futbolcular var. Bu böyle olmaz. Yönetim kurulu olarak bir adalet olduğunu ispatlamanız gerekir. Aksi taktirde takım ruhunu yakalayamazsınız.
Özdoğan şöyle konuştu: Galatasaray takımında birbirine selam vermeyen futbolcular var. Bu böyle olmaz. Yönetim kurulu olarak bir adalet olduğunu ispatlamanız gerekir. Aksi taktirde takım ruhunu yakalayamazsınız.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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