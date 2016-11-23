 Şampiyonluk için 19 maç kazanmalı – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Şampiyonluk için 19 maç kazanmalı

    Şampiyonluk için 19 maç kazanmalı

    ’ın ligde puan kaybetme lüksü kalmadı.

    İlk 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen ama son 4 haftada 3 yenilgi alan Cimbom için şampiyonluk aslanın ağzında. 'in son 10 sezonuna bakıldığı zaman takımlar ortalama 75.5 puan ile şampiyonluğa ulaşıyor. Şimdiye kadar 11 maçta 20 puan toplayabilen sarı-kırmızılı takımın, ligde 23 maçı daha kalırken, 75.5 barajını açması için en az 19 galibiyet alması gerekiyor.

    Şimdiye kadar Süper Lig'de oynanan 11 maçta 13 puan kaybı yaşayan ve lider 'in 9 puan gerisine düşen Galatasaray'ın, son 10 yıllık şampiyonluk ortalamasına göre ligin geri kalan 23 maçında en fazla 13.5 puan kaybı yaşaması gerekiyor.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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