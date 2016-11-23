Sakatlarda son durum ne?

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sarı-kırmızılı futbolcular bu bölümde, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanda, Tolga Ciğerci, Lionel Carole, Eren Derdiyok ve Kolbeinn Sigthorsson yer almadı.

Burnunda kırık tespit edilmesinin ardından kendisine özel maske hazırlanan Serdar Aziz'in ise dünkü çalışmanın aksine bugün maskeyi kullanmadığı ve yalnızca bandajla idmanda yer aldığı görüldü.

- Selçuk İnan'dan samimi görüntüler

Fenerbahçe derbisinde yardımcı antrenör Ayhan Akman ile yaşadığı tartışma krize neden olan Selçuk İnan'ın antrenmanın başlangıcında verdiği samimi görüntüler dikkati çekti.

Sahaya çıktığında ilk olarak Ayhan Akman'a yönelen ve el sıkışan Selçuk, ardından teknik direktör Jan Olde Riekerink'le bir süre sohbet etti.

Oyuncunun sıcak diyalogları, yaşanan sorunun ortadan kalktığı yönünde bir mesaj verdi.

- Sağlık raporu

Kulüp doktoru Yener İnce, antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci, Lionel Carole, Eren Derdiyok ve Kolhbeinn Sigthorsson'un durumlarıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Tolga Ciğerci'nin oynadığı maçlarda belli bir yükleme seviyesine geldiği için tedbir amaçlı antrenmana çıkartılmadığını aktaran İnce, sarı kart cezasından dolayı Bursaspor karşısıda oynayamayacak olmasından dolayı Lionel Carol'ü de dinlendirdiklerini belirtti.

Eren Derdiyok'un, Fenerbahçe derbisinde çenesine aldığı darbeden bağımsız olarak, bazı kas ağrıları bulunduğunu vurgulayan Yener İnce, tedbir amaçlı olarak oyuncuyu çalışmaya dahil etmediklerini ve kendisine bir takım testler uygulayacaklarını anlattı.

İnce, bu oyuncuların, sakatlık yaşanmadan önlem alma programı çerçevesinde, kendileri için hazırlanan özel programı uyguladıklarını dile getirdi.

Açıklamasında, sarı-kırmızılı ekiple henüz resmi maça çıkamayan Kolbeinn Sigthorsson'a özel yer ayıran İnce, şunları söyledi:

"Sigthorsson, transferinin ardından İzlanda Milli Takımı'ında, menisküs yırtığı sakatlığı yaşadı. Bunun yanında bir de diz kapsülünde ödem oluştu. Şu anda diz kapsülündeki ödem devam ediyor. Ödemde azalma var ancak ağrıları sürüyor. Bu nedene de yükleme yapamıyoruz . Norveç ve İzlanda'dan uzmanların da bulunduğu, bizim kontrolümüzdeki bir sağlık ekibi kendisiyle ilgileniyor. İstanbul'da ve Barcelona'da tedavisi sürüyor. Takıma dönüş zamanını tam olarak söyleyemiyoruz. Amacımız oyuncunun kuvvetlenmesi. Geniş bir sağlık grubuyla beraber, yoğun tedavi programı uyguluyoruz. Aralık ayı başında normal çalışmalara başlayabileceğini ümit ediyoruz."

Galatasaray takımı, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.