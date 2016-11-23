- "Oyuncularıma saldırmayı bırakın"

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Riekerink, geride kalan sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatıp, yeni sezona da TFF Süper Kupa'yı kazanarak başladıklarını vurgulayarak, "Ligin ilk 7 haftasında da iyiydik. Ancak son 4 haftada istemediğimiz sonuçlar çıktı. Futbolda bu tip iniş çıkışlar olabiliyor." dedi.

Önlerinde Bursaspor karşılaşması olduğunu ve galibiyete odaklandıklarını aktaran Hollandalı teknik adam, "Benim takımıma olan inancımda en ufak bir sapma yok. Başarılar geleceğine inanıyorum. Bursaspor maçının sonucuyla ilgili de şüphem yok. Evimizde oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımda kendisinin pozisyonuyla ilgili sorular gelebileceğini kaydeden Riekerink, "Takımım her zaman benden daha önce gelir. Sezona iyi başladık, son dönemde bir düşüşümüz oldu. Bursaspor maçında kendimize güvenerek sahada olacağız. Kesinlikle galip gelmek istiyoruz. Takım içi problemler de olabilir. Biz bir aileyiz ve aile içinde bu tip şeyler yaşanabiliyor. Şu ana kadar bu tip ufak tefek sıkıntılarla iyi baş ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "İçerde neler olduğunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz"

Sarı-kırmızılı teknik adam, son dönemde basına yansıyan haberlerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, basın mensuplarına yönelik olarak, "İçerde neler olduğunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz." dedi.

Kendisiyle ilgili yapılan her türlü eleştiriyi kabul edeceğini belirten Riekerink, oyuncularıyla ilgili doğru olmayan haberlere ise izin veremeyeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Neler konuşulduğunu bilmiyorsunuz. Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan ve Wesley Sneijder'le ilgili hikayeler yazıldı. Sabri'nin, bir başka takım arkadaşını hedef alan açıklaması olduğu yazıldı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Sneijder'in kadro yaptığı yorumları oldu. Ben onu 10-11 yaşlarından beri tanıyorum. İlişkimizin biraz farklı olması normal. Dışarı çıkmamız, birlikte yemek yememiz normal. Bunda abartılacak bir şey yok. Tüm samimiyetimle söylüyorum; Sneijder'le taktik hakkında, oyuncular hakkında, kadro hakkında konuşmam söz konusu değil. Benim saygı duyduğum iki yardımcım var. Sadece onlarla birlikte tartışıp, karar veriyoruz."

- "Oyuncularıma saldırmayı bırakın"

Riekerink, bazı oyuncularının basın tarafından saldırıya uğradığını ileri sürerek, buna izin vermeyeceğini belirtti.

Özellikle asılsız haberler üzerinden oyuncularına saldırı olduğunu savunan Hollandalı çalıştırıcı, "Bizi ve oyuncuları incitiyorsunuz. Ben de bir hoca olarak buna izin vermeyeceğim. Oyuncularıma saldırmayı bırakın. Lütfen Selçuk'a, Sabri'ye, Sneijder'e saldırmayı bırakın. Hepsi saygıyı hak eden oyuncular. Galatasaray için önemli performanslar göstermişler. Onlara saygım sonsuz ve sizin de saygı duymanızı bekliyorum. Olmayan şeyler üzerinden hikayeler üretilmesine izin veremem." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe derbisinde gerginliğe neden olan oyuncu değişikliğini anlatan Riekerink, "Selçuk ısınıyordu. Gerideydik ve Eren Derdiyok sakatlandı. Ben 9 aydır buradayım. Hangi oyuncumun ofansif anlamda ne verebileceğini biliyorum. O anda Cavanda'yı sağ beke koyup, Sabri'yi sağ açığa attım. Bu pozisyonda oynamış biriydi. Değişiklik hakkımı bu yönde kullandım." şeklinde görüşlerini aktardı.

- "Derbi yenilgisini kaza olarak görmeliyiz"

Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe derbisindeki mağlubiyetle ilgili olarak, "Bizi üzen, beklediğimiz enerjiyi sahada görememek oldu. Şimdi bu maç geride kaldı ve bir kaza olarak değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 7 haftasındaki performanslarına dönmeleri gerektiğine dikkati çeken Hollandalı teknik adam, "Bursaspor ile kendi sahamızda oynayacağız. Sahamızda patronun biz olduğumuz yönünde bir mantalitemiz var. Yine aynı inançla çıkmamız gerekiyor. Bursaspor maçını telafi olarak gören ve hırslı şekilde hazırlanan bir takımım var. Herkes bir an önce bu maçın gelmesini ve çıkıp kazanmayı bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

Bursaspor karşısında alınacak olası bir kötü sonuçta görevini kaybetme ihtimalinin hatırlatılması üzerine Riekerink, "Ben o senaryoyu hiç düşünmüyorum. Hoca olarak oyuncularınızın size inanması önemlidir. Bana inanan, maçı kazanmaya inanan bir oyuncu grubu görüyorum. Kafamızda böyle bir soru işareti yok." açıklamasında bulundu.

- "Stresli değilim"

Jan Olde Riekerink, basın toplantısında stresli göründüğü şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Stresli olduğum konusuna katılmıyorum. Sadece konular beni biraz gerdi. Birebir saldırılar ve yalan haberler beni üzüyor. Hoca olarak beni, taktiğimi, oyuncu tercihlerimi eleştirebilirsiniz ama bireysel olarak oyuncularıma biri dokununca, saldırınca bu bana dokunuyor. Durumun adil olmadığını düşünüyorum. Bunlar beni biraz geriyor. Yoksa üzerimde bir stres yok. Galatasaray'ın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Görevim takımı başarılı yapmak. Taraftarın da inancı yüksek. Yapmamız gereken, bir sonraki maçı kazanmak."

Sarı-kırmızılı takımda dün kaptan Selçuk İnan olmadan bir toplantı gerçekleştirildiği ve bunun olağan bir durum olmadığının aktarılması üzerine Riekerink, "Selçuk, neden aramızda olmadığını açıkladı. Üzerine bir şeyler eklemeye gerek yok. Bu tip kötü durumlarda bir gün beklemek iyi olmayabilir. Sıcağı sıcağına konuşmak gerekebilir. Biz de beklemekten ziyade, toplantı yapmayı tercih ettik." diye konuştu.

Riekerink, derbi maç öncesi yaptığı açıklamada basını takip etmediğini söylemesine karşın, bugün medyadaki haberler üzerinden tepkisi olduğunun hatırlatılması sonrası ise, "Dil sorunu nedeniyle gazeteleri ve televizonları anlayamıyorum ama tek başıma değilim, Etrafımda bunları takip eden ve bana bilgi veren insanlar var." diyerek sözlerini tamamladı.