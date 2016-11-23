Nakit-Senet bölünmesi
Galatasaray'daki kötü gidişin nedenlerinden birisinin de oyuncular arasındaki ödeme dengesizliği olduğu ifade edildi. Sneijder başta yabancılar paralarını günü güne alırken yerli oyunculara 9 aya varan senetler verildiği ve bu durumunu takım içinde huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor. Ödeme sıkıntısına giren bazı oyuncuların bu senetleri kırdırdığı gelen bilgiler arasında...
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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