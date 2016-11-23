 Nakit-Senet bölünmesi – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Nakit-Senet bölünmesi

    Nakit-Senet bölünmesi
    'daki kötü gidişin nedenlerinden birisinin de oyuncular arasındaki ödeme dengesizliği olduğu ifade edildi. Sneijder başta yabancılar paralarını günü güne alırken yerli oyunculara 9 aya varan senetler verildiği ve bu durumunu takım içinde huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor. Ödeme sıkıntısına giren bazı oyuncuların bu senetleri kırdırdığı gelen bilgiler arasında...
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:45
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