 Maskeli Serdar – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Maskeli Serdar

    Maskeli Serdar
    , Cuma günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken Serdar Aziz de dünkü çalışmada takımdaki yerini aldı. Derbi maçta yüzüne aldığı darbe sonrası burnunda kırık tespit edilen sarı-kırmızılı oyuncu, kendisi için hazırlanan özel maskeyle çalışmaya katıldı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:38
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