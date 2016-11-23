Maskeli Serdar
Galatasaray, Cuma günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken Serdar Aziz de dünkü çalışmada takımdaki yerini aldı. Derbi maçta yüzüne aldığı darbe sonrası burnunda kırık tespit edilen sarı-kırmızılı oyuncu, kendisi için hazırlanan özel maskeyle çalışmaya katıldı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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