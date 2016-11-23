 Lionel Carole’e teklif yağıyor – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’e teklif yağıyor

    Lionel Carole’e teklif yağıyor
    derbisindeki hatasıyla dikkat çeken Lionel Carole'e, Lyon ve Marsilya talip. Özellikle Marsilya, Kamerunlu Henri Bedimo'nun Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle Cimbom'un 25 yaşındaki sol bekini ısrarla istiyor. 5 milyon euro talep ediyor.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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