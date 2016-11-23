Lionel Carole’e teklif yağıyor
F.Bahçe derbisindeki hatasıyla dikkat çeken Lionel Carole'e, Lyon ve Marsilya talip. Özellikle Marsilya, Kamerunlu Henri Bedimo'nun Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle Cimbom'un 25 yaşındaki sol bekini ısrarla istiyor. Galatasaray 5 milyon euro talep ediyor.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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