"Hiçbir arkadaşım arkamdan konuşmaz"

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, “Fenerbahçe maçında oynamamayı beklemiyordum. Tecrübemle, kaptanlığımla sahada olmayı bekliyordum. Bana da sürpriz oldu” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde Bursaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda kaptan Selçuk İnan karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"Bursaspor maçının önemi arttı"

Bursaspor maçının Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra öneminin arttığını söyleyen Selçuk İnan, "Önemli bir maç kaybettik. Fenerbahçe maçını çok kazanmak istiyorduk. Önümüzde bir o kadar önemli bir maç var. Takım olarak iyi hazırlandık ve bu maçtan alınması gerek 3 puanı alacağız" şeklinde konuştu.



"Galatasaray'da kimse kimsenin arkasından konuşmaz"

Takım arkadaşlarının arkasından konuştuğuna dair medyada yer alan haberlerle ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşlarımın arkamdan konuştuğuna dair bir şey yok. Galatasaray'da kimse kimsenin arkasından konuşmaz. Bizim takımımızda bir bütünlük vardır bunun sonucunda da 5 yılda 10 kupa aldık. Ne ben ne başka bir arkadaşım birbirini satmaz" diye konuştu.



"Wesley'in beni kastettiğini düşünmüyorum"

Wesley Sneijder'in Medipol Başakşehir maçı sonrası 'kötü performansı içeridekilere sorun' açılamasını kendisine yönelik olup olamadığına dair sorunla bir soruya ise Selçuk İnan, "Kesinlikle ben değilim. 4 yıldır onunla beraberiz. Ona saygım var. Onun da bana saygısı var. Wesley'in beni kastettiğini düşünmüyorum. Onun kastettiği kişi bence hakem olabilir. Sadece ceza alabileceği için böyle bir ifade kullanmıştır" şeklinde cevap verdi.



Ayhan Akman ile yaşananlar

Fenerbahçe derbisi sırasında oyuna alınmayınca Yardımcı Antrenör Ayhan Akman'la yaşadığı tartışma hakkında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, "Bütün takımlarda inişler çıkışlar olabilir. Ben Galatasaray'ın kaptanıyım. Hayatımda kimseye saygısızlık yapmadım. Bu benim karakterim. Hiç kimseyle bir problem yaşamadım. Yazılanlar çizilenler var ama her başarının arkasından böyle şeyler olur. Fenerbahçe maçı önemli bir maçtı ben de oynamayı çok istiyordum. Son ana kadar ısındım. Ama Cavanda oyuna alınınca kulübeye geldim ve Ayhan hocaya sadece bir serzenişte bulundum. Sonuna kadar ısındım, takım arkadaşlarıma faydam olabilirdi. Keşke beni alsaydınız dedim. Bu olay tamamen maçın atmosferindeki duygusal durumdan karşılaşmıştır. Maç sonunda da Ayhan hocamla bir konuşmamız oldu. Fakat bu bizim aramızdadır. Biz bu zamana kadar aldığımız terbiyemizden dolayı kimseye saygısızlık etmedim" açıklamasını yaptı.



"Galatasaray'ın büyüklüğünden dolayı kimse gruplaşmaya cesaret edemez"

Takım içinde gruplaşma olmadığını ve buna kimsenin cesaret edemeyeceğini dile getiren kaptan Selçuk İnan, "Önceden bir gruplaşma vardı. Keşke yine öyle bir gruplaşma olsa da yine 5 yılda 10 kupa kazansak. Biz çok büyük bir grup olmuştuk. Bu takımda öyle bir gruplaşmaya kimse tenezzül etmez. Galatasaray'ın büyüklüğünden dolayı tenezzül bile edemez" ifadelerini kullandı.



"Ben sahada oldukça mutluyum"

Geçmişte hasta olduğunda da sakat olduğunda da maça çıktığını vurgulayan Selçuk, "Kötü oynayabilirim ama hiçbir zaman kaçmadım. Sonuna kadar mücadele ettim ve bunun sonucunda da hal ederek buralara geldim. Futbol benim hayatım. Ben sahada oldukça mutluyum. Sağlığım el verdikçe de şerefli formaya hizmet edeceğim. Bende geçmişe dair kırgınlık kalmaz hepsini siler geçerim" açıklamasını yaptı.



Milli takıma çağrılması hakkında

Selçuk, Milli Takım'a tekrar çağrılması ile ilgili, "Beni kimse aramadı, kimseyle de konuşmadım. Nasıl ki bu zamana kadar çağrıldığımda gittiysem çağrılmadığımda gitmediysem yine öyle oldu. Takıma geri çağrıldım ve Milli Takım'a hizmet etmeye gittim" dedi.



İdmana çıkmaması ile ilgili

Ayhan Akman ile yaşadığı tartışmanın ardından idmana çıkmamasına da açıklık getiren tecrübeli oyuncu, "Bu olaydan sonra taraftarlarımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Olaydan sonra yönetim bir rapor istemişti. Ben de o rapor için 1 günlük izin verildi. Tamamen olayı aydınlatmak içindi. Galatasaray benim hayatım. Açıkçası duygusal günler yaşadım. Ama beni sevenleri de gördüm" diye konuştu.



"Derbide sahada olmayı bekliyordum"

"Oyundan neden çıktığımı hocaya sormalısınız" diyen Selçuk, "Oyundan çıkınca tabi ki üzülüyorum. Biz de insanız tabi ki duygusal şeyler yaşıyoruz. Bu durum performansımı tabi ki düşürüyor. Ama şans verilince elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe maçında oynamamayı beklemiyordum. Tecrübemle, kaptanlığımla sahada olmayı bekliyordum. Bana da sürpriz oldu. Ama benim yerime de takım arkadaşım elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.



Geçen seneki forma çıkarma olayı

Selçuk İnan, "Hayatım boyunca bırakın Galatasaray formasını yere atmayı bir arkadaşımla bile tartışmadı. O dönemde ne kadar kupa varsa biz alıyorduk. O maçta da Fenerbahçe'ye karşı oynuyorduk. Orda azınlık bir taraftarın da bana tepki göstermesi kötü sözler söylemesi takım kaptanı olarak beni etkilemişti. Ben o formayı çıkarıp Tugay hocaya verdim. O da forma senin sırtında hep kalacak dedi. Ben forma sırtımda soyunma odasına girdim. Ama algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben o formayı yere atmadım. Böyle bir şey yapmam da" ifadelerini kullandı.



Taraftara mesaj

Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Selçuk İnan, "Taraftarlarımıza şu sözü verebilirim; bundan sonra takım arkadaşlarımla beraber ne olursa olsun terimizin son damlasına kadar mücadelemize devam edeceğiz. Son birkaç haftadır bundan uzağız ama bundan sonra Galatasaray'a hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu zamana kadar taraftarlar bizden ne istediyse yaptık. Hepimiz gelip geçiciyiz. Bu kulübün sahibi taraftardır. Ben de futbolu bıraktıktan sonra bu takımın taraftarı olacağım. Onlar benden ne isterse yaparım" dedi.



"Hocamıza saygımız var"

Teknik direktör değişikliği ile ilgili soru üzerine Selçuk, "Bizim hoca değişikliğiyle ilgili yorum yapacak haddimiz yok. Hangi hoca olursa olsun o Galatasaray hocasıdır ve herkes saygı gösterir. Şimdiki hocamıza da saygımız var. Kim gelirse de öyle olacak. Kötü gidişatı bir tek saha içinde çözersiniz. Alacağınız sonuçlar her şeyi değiştirir. Maç kazanırsanız taraftarı mutlu ederseniz bütün sorunlar çözülür" cevabını verdi.