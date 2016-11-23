 Formayı ilk ve son kez giydi – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Formayı ilk ve son kez giydi

    Formayı ilk ve son kez giydi
    'ın bu sezonun başında transfer ettiği iki forvet oyuncusu da şuan da yokları oynuyor. Eren, 6 haftadır gol atamadı. Sigthorsson ise sezon başından bu yana formayı sadece imza sonrasında poz vermek için giydi. İzlandalı golcünün, en az 10 gün daha takıma katılamayacağı açıklandı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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