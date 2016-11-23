Formayı ilk ve son kez giydi
Galatasaray'ın bu sezonun başında transfer ettiği iki forvet oyuncusu da şuan da yokları oynuyor. Eren, 6 haftadır gol atamadı. Sigthorsson ise sezon başından bu yana formayı sadece imza sonrasında poz vermek için giydi. İzlandalı golcünün, en az 10 gün daha takıma katılamayacağı açıklandı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
Formayı ilk ve son kez giydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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