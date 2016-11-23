Derdiyok kulübeye
Eren kredisini tüketti. Bursaspor maçı için ilk aday Lukas Podolski.
Jan Olde Riekerink, Eren Derdiyok'un Fenerbahçe maçında da bekleneni verememesi üzerine alternatif arayışlarına başladı. 6 maçtır golle buluşamaması nedeniyle Eren'i kulübeye çekmeye hazırlanan Riekerink'in forvet bölgesi için ilk adayı Podolski. Ancak Hollandalı hocanın, ileride daha hareketli oynaması nedeniyle Sinan'ı da tercih edebileceği öğrenildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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