 Derdiyok kulübeye – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Derdiyok kulübeye

    Derdiyok kulübeye

    Eren kredisini tüketti. maçı için ilk aday .

    , Eren Derdiyok'un Fenerbahçe maçında da bekleneni verememesi üzerine alternatif arayışlarına başladı. 6 maçtır golle buluşamaması nedeniyle Eren'i kulübeye çekmeye hazırlanan Riekerink'in forvet bölgesi için ilk adayı Podolski. Ancak Hollandalı hocanın, ileride daha hareketli oynaması nedeniyle Sinan'ı da tercih edebileceği öğrenildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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