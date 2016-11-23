 Chedjou yine 11’e – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Chedjou yine 11’e

    Chedjou yine 11’e
    'da yenilgisinde Serdar Aziz-Hakan Balta ikilisi kötü bir performans sergilemişti. Özellikle penaltıya sebep olan Serdar'ın yeniden kulübeye çekileceği Bursa'ya karşı Aurelien Chedjou'nun oynayacağı öğrenildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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