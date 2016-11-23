 Cezalar devreye giriyor – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Cezalar devreye giriyor

    Cezalar devreye giriyor
    'ın derbide aldığı F.Bahçe yenilgisi buzdolabına kaldırılan cezaları yeniden gündeme getirdi. Sezon başında gereksiz görülen kartlar nedeniyle kesilen cezalar alınan iyi sonuçlarla rafa kalkmıştı. Başakşehir maçında alınan yenilgi sonrasında ise Başkan Özbek, derbinin kaybedilmesi halinde cezaların hayata geçeceği uyarısını yapmıştı. Şimdi gözler yönetime çevrildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:50
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