Cezalar devreye giriyor
G.Saray'ın derbide aldığı F.Bahçe yenilgisi buzdolabına kaldırılan cezaları yeniden gündeme getirdi. Sezon başında gereksiz görülen kartlar nedeniyle kesilen cezalar alınan iyi sonuçlarla rafa kalkmıştı. Başakşehir maçında alınan yenilgi sonrasında ise Başkan Özbek, derbinin kaybedilmesi halinde cezaların hayata geçeceği uyarısını yapmıştı. Şimdi gözler yönetime çevrildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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