 Bilanço istedi – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Bilanço istedi

    Bilanço istedi
    , 'nın baskısı ile "baş başa hesap" için sarı-kırmızılı ekibin yakasına yapıştı. için "bilanço takibi" başlatan TFF, G.Saray'dan "online bilgi" talebinde bulundu. Yapılan bu talepte "başabaş" hesaplarında sıkıntıların olduğu iletilen G.Saray'a, UEFA'nın kendilerine verdiği yetki çerçevesinde, ceza verilebileceği bilgisi iletildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:48
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