Bilanço istedi
TFF, UEFA'nın baskısı ile "baş başa hesap" için sarı-kırmızılı ekibin yakasına yapıştı. G.Saray için "bilanço takibi" başlatan TFF, G.Saray'dan "online bilgi" talebinde bulundu. Yapılan bu talepte "başabaş" hesaplarında sıkıntıların olduğu iletilen G.Saray'a, UEFA'nın kendilerine verdiği yetki çerçevesinde, ceza verilebileceği bilgisi iletildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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