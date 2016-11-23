Ateşkes!
Galatasaray'da Selçuk İnan krizi tatlıya bağlandı. İkili arasında derbide yaşanan tartışmanın ardından araya giren Başkan Özbek’in, “Sana yakışanı yapmalısın” dediği ve başarılı oyuncunun da Akman’dan özür dilediği ifade edildi.
Galatasaray'da krize neden olan Selçuk İnan ile Ayhan Akman olayı tatlıya bağlandı. Dünkü antrenmana çıkmayan ve kadro dışı bırakıldığı ifade edilen Selçuk İnan, dünkü idmanda takımdaki yerini aldı. Çalışma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen tecrübeli futbolcunun, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yardımcı antrenör Ayhan Akman ile bir görüşme yapıp özür dilediği, ardından da antrenmana dahil olduğu ifade edildi. İki tarafın barışmasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önemli rol üstlendiği öğrenildi.
TT Arena'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Özbek'in, Selçuk ile yaptığı görüşmede, "Sen bu takımın kaptanısın. Senin Galatasaray'a katkılarını ve hizmetlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yaptığın davranış ve tepki yanlış. Hatalısın ve sana yakışan hocandan özür dilemek" dediği bildirildi.
HİZMETLERİN UNUTULMAZ
Sarı-kırmızılı oyuncunun da Fenerbahçe maçındaki kötü skorun da etkisiyle anlık bir tepki verdiğini söylediği ve hatasını kabul ederek özür dilediği kaydedildi. Ayhan Akman ve Selçuk İnan arasında yaşanan tartışmayı bitiren Başkan Dursun Özbek ardından tesislerde oyuncularla birlikte yemek yedi.
Sarı-kırmızılı oyunculara hitaben bir konuşma yapan Özbek'in bu sıkıntılı günleri hep beraber atlatacaklarını ve zorlu maratonda bu tür hadiselerin olabileceğini söylediği ifade edildi. Takımdan sadece maçlara konsantre olmalarını isteyen Başkan Özbek, bu tür meseleleri büyütmemek gerektiği tavsiyesinde bulunduğu da belirtildi.
SORUN BİTTİ Mİ?
Galatasaray'da Selçuk İnan ile Ayhan Akman arasında uzlaşma sağlandı ancak takım içindeki bölünmenin çözülüp çözülmediği konusu halen boşlukta duruyor. Oyuncular arasında gruplaşmaların olduğu ve Riekerink'in takım üzerinde otorite kuramadığı belirtilirken bir kaynaşma sağlanmadığı sürece sarı-kırmızılı takımın yeniden çıkışa geçmesi imkansız görülüyor.
Savaş ÇORLU
TT Arena'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Özbek'in, Selçuk ile yaptığı görüşmede, "Sen bu takımın kaptanısın. Senin Galatasaray'a katkılarını ve hizmetlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yaptığın davranış ve tepki yanlış. Hatalısın ve sana yakışan hocandan özür dilemek" dediği bildirildi.
HİZMETLERİN UNUTULMAZ
Sarı-kırmızılı oyuncunun da Fenerbahçe maçındaki kötü skorun da etkisiyle anlık bir tepki verdiğini söylediği ve hatasını kabul ederek özür dilediği kaydedildi. Ayhan Akman ve Selçuk İnan arasında yaşanan tartışmayı bitiren Başkan Dursun Özbek ardından tesislerde oyuncularla birlikte yemek yedi.
Sarı-kırmızılı oyunculara hitaben bir konuşma yapan Özbek'in bu sıkıntılı günleri hep beraber atlatacaklarını ve zorlu maratonda bu tür hadiselerin olabileceğini söylediği ifade edildi. Takımdan sadece maçlara konsantre olmalarını isteyen Başkan Özbek, bu tür meseleleri büyütmemek gerektiği tavsiyesinde bulunduğu da belirtildi.
SORUN BİTTİ Mİ?
Galatasaray'da Selçuk İnan ile Ayhan Akman arasında uzlaşma sağlandı ancak takım içindeki bölünmenin çözülüp çözülmediği konusu halen boşlukta duruyor. Oyuncular arasında gruplaşmaların olduğu ve Riekerink'in takım üzerinde otorite kuramadığı belirtilirken bir kaynaşma sağlanmadığı sürece sarı-kırmızılı takımın yeniden çıkışa geçmesi imkansız görülüyor.
Savaş ÇORLU
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
Ateşkes! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.