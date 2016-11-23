Aktar: Yarıştan kopmamak gerek
Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, futbol takımının geleceği hakkında konuştu. Aktar "Liderden 9 puan gerideyiz. Bu çok ciddi. Zirveden bu kadar kopmamamız gerek. Gerekli tedbirler alınacaktır. Galatasaray her zaman yarışın içinde olmalıdır" dedi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
Aktar: Yarıştan kopmamak gerek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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