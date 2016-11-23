 Aktar: Yarıştan kopmamak gerek – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Aktar: Yarıştan kopmamak gerek

    Aktar: Yarıştan kopmamak gerek
    Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, futbol takımının geleceği hakkında konuştu. Aktar "Liderden 9 puan gerideyiz. Bu çok ciddi. Zirveden bu kadar kopmamamız gerek. Gerekli tedbirler alınacaktır. Galatasaray her zaman yarışın içinde olmalıdır" dedi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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