Aktar: Yarıştan kopmamak gerek

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, futbol takımının geleceği hakkında konuştu. Aktar "Liderden 9 puan gerideyiz. Bu çok ciddi. Zirveden bu kadar kopmamamız gerek. Gerekli tedbirler alınacaktır. Galatasaray her zaman yarışın içinde olmalıdır" dedi.