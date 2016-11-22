 Ümit’ten Volkan’a yanıt – Fotomaç – 22 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ümit’ten Volkan’a yanıt

    Ümit’ten Volkan’a yanıt
    'in derbinin ardından G.Saray için kullandığı, 'Beraberliğe sevinen takım' sözlerine 'dan yanıt geldi. Karan, "Madem G.Saray'ı yenmeye alışıksın, neden o zaman şampiyon olmuş gibi seviniyorsun?" dedi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümit’ten Volkan’a yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.