 Sneijder güvenlikle tartıştı – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    güvenlikle tartıştı

    Sneijder güvenlikle tartıştı
    Derbide oyundan alınan 'in stattan erken ayrılmak istediği ancak güvenlik görevlilerinin 'tehlikeli olur' diyerek izin vermediği ortaya çıktı. Maç bitmeden duşunu alıp, çıkışa yönelen yıldızın güvenlikle tartıştığı ancak durumu kavrayınca ikna olduğu bildirildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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