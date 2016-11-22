 Serdar Aziz’de ‘kırık’ – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    ’de ‘kırık’

    Serdar Aziz’de ‘kırık’
    'de sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydiği derbisinde yaptığı hatayla penaltıya sebep olan 'in maçta burnunun kırıldığı ortaya çıktı. İkinci yarıdaki bir pozisyonda yüzüne darbe alan tecrübeli oyuncuyu dün kontrolden geçiren sağlık kurulu burnunda kırık tespit etti. Burnuna alçılama işlemi yapılan Serdar Aziz'in özel bir maske ile antrenmanlara ve maçlara katılacağı açıklandı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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