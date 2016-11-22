Selçuk depremi!
Derbide Ayhan Akman ile oyuna alınmadığı için tartışan, dünkü idmana katılmayan Selçuk İnan, “Kadro dışı kalmadım. Ben G.Saray’ın kaptanıyım. Başkanımız ile bugün toplantı yapacağız” dedi.
'KADRO DIŞI DEĞİLİM'
Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu'nun yönetime Selçuk'un kadro dışı bırakılması için rapor verdiği ifade edildi. Gündüz bu gelişmeler yaşanırken Selçuk İnan, dün sessizliğini bozdu. NTV Spor'a konuşan milli yıldız, "Şu an kadro dışı kalma söz konusu değil, Fenerbahçe maçında verdiğim tepki tamamen oyuna girme isteğimle alakalıydı. Ayhan Akman takımda en iyi anlaştığım isimlerden biri" diye konuştu.
KRİTİK BULUŞMA BUGÜN
Selçuk İnan ayrıca, "Ayhan hoca da maçın heyecanı ile sinirlendi, ben de oyuna giremediğim için hırsımdan öyle bir tepki verdim. Başkan ile de bir toplantı yapacağız ve gerekenleri konuşacağız. Ben G.Saray kaptanıyım. Bu formayı taşımaktan hep gurur duydum ve daima dik durdum" ifadelerini kullandı. Şimdi gözler bugün başkan Dursun Özbek ile Selçuk İnan arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.
SELÇUK'TAN AYHAN'A: ARKAMDAN İŞ ÇEVİRİYORSUN!
Yönetimin isteğiyle dünkü idmana katılmayan ve kadro dışı bırakıldığı ifade edilen Selçuk İnan ile Ayhan Akman arasındaki tartışma, 2-0 geride alınmasına karşın ısınmayan Cavanda'nın oyuna alınmasıyla patlak verdi. Bu karar sakinliği ile bilinen Selçuk'u çileden çıkartırken Akman ile arasında sert atışma yaşandı. İşte ikili arasında geçtiği iddia edilen o diyaloglar:
Selçuk: Burada o kadar süredir ısınıyoruz. Buz gibi adamı oyuna aldınız.
Ayhan: Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun.
Selçuk: Esas sen kimsin! Ben bu takımın kaptanıyım. Sizin Sabri'yle arkamızdan çevirdiğiniz haltları biliyoruz!
Ayhan: Ben Galatasarayım!
Selçuk: Galatasaray arkadan iş çevirmez. Biz arkadan iş çevirmiyoruz. Bak ben senin yüzüne konuşuyorum. Gelin yüzümüze konuşun.
TWİTTER'DA İKİYE BÖLÜNDÜLER
-Adamsanız Selçuk'u istemeyenlerin hepsini gönderin.
-Kaptanı yiyemezsiniz; yedirtmeyiz.
-Selçuk İnan kadar taş düşsün tepenize! Selçuk'u beğenmeyenler Barış, Ayhan, Mustafa Sarp üçlüsüne müstahak!
-Selçuk İnan yedek kaldın diye takımda fitnecilik çıkartmandan bıktık artık; yeter. Ronaldo'nun takım arkadaşı Quaresma bile kulübede bekliyor!
-Selçuk İnan'ın askerleriyiz!
-Selçuk İnan kim ki hesap sorabiliyor?
-Tamam emeğin çok oldu ama artık takımdan gitme zamanın geldi.
-Geri pas, yan pas, arada bir frikik, penaltı var sadece; mücadele yok.
-Kaptan sonuna kadar arkandayız. Riekerink dönemi kapanmalı.
-Arsa satışları sonrası sıra kaptana mı geldi? Selçuk İnan kalır ama siz tek tek gidersiniz.
-Benim gibi binlercesi TV başında Cavanda'yı görünce çıldırdı. Selçuk ne yapsın!
-Selçuk İnan ve teknik heyet derhal gönderilmeli. Sneijder de dahil hatta Podolski.
-Selçuk İnan'ı, Ayhan Akman ve Sneijder çetesine asla yedirmeyiz.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:30
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
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