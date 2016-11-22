Potada derbi Aslan’ın
Basketbolda sıkıntılı günler geçiren G.Saray Odeabank, 7. haftanın kapanış mücadelesinde ağırladığı Beşiktaş Sompo Japan’ı yenerek moral buldu.
KHİMİK-P.KARŞIYAKA
Fıba Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında Pınar Karşıyaka, bugün Ukrayna'da saat 20.00'de Khimik ile karşılaşacak. Muratbey Uşak da C Grubu'nda yine saat 20.00'de İtalyan Openjobmetis Varese'yi konuk edecek.
D.ŞAFAKA-TED: 71-62
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka Doğuş, TED Ankara Kolejliler'i 71- 62 yendi. Ligde 4'üncü galibiyetini alan Daçka, ilk çeyreği 18-15, devreyi 35-33 ve final periyoduna 58-47 farklı önde girip maçı aldı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:02
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Potada derbi Aslan’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.