 Potada derbi Aslan’ın – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Potada derbi Aslan’ın

    Potada derbi Aslan’ın

    Basketbolda sıkıntılı günler geçiren , 7. haftanın kapanış mücadelesinde ağırladığı ’ı yenerek moral buldu.

    Avrupa Ligi'nde umduğunu bulamayan ve sıkıntılı günler geçiren , Abdi İpekçi'de ağırladığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 84-78 yenerek moral buldu. İlk çeyreği 20-19 önde geçen konuk Beşiktaş, soyunma odasına da 39-36 galip girdi. İkinci yarıya iyi başlayan G.Saray, 24-18'lik seri yakalayıp final periyoduna 60-57 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, maçı da 84-78 kazandı.

    KHİMİK-P.KARŞIYAKA
    Fıba Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında Pınar Karşıyaka, bugün Ukrayna'da saat 20.00'de Khimik ile karşılaşacak. Muratbey Uşak da C Grubu'nda yine saat 20.00'de İtalyan Openjobmetis Varese'yi konuk edecek.

    D.ŞAFAKA-TED: 71-62
    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka Doğuş, TED Ankara Kolejliler'i 71- 62 yendi. Ligde 4'üncü galibiyetini alan Daçka, ilk çeyreği 18-15, devreyi 35-33 ve final periyoduna 58-47 farklı önde girip maçı aldı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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