O futbolcuda flaş gelişme!

Galatasaray'ın Fenerahçe ile oynadığı derbi maçta takım kaptanı Selçuk İnan ile yardımcı antrenör Ayhan Akman arasında yaşanan tartışmayla patlak veren kriz, tatlıya bağlandı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün yönetim tarafından izin verilen ve antrenmana çıkmayan Selçuk İnan, bugünkü idmanda takımdaki yerini aldı.

Çalışma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Selçuk İnan'ın, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yardımcı antrenör Ayhan Akman ile bir görüşme yapıp özür dilediği, ardından da antrenmana dahil olduğu ifade edildi.

Öte yandan, kulüp başkanı Dursun Özbek'in de bugün gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldiği bildirildi.