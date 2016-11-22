O futbolcuda flaş gelişme!
Fenerbahçe derbisinde oyuna girmediği için teknik heyetle sorun yaşayan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Selçuk İnan, bugün yapılan antrenmanda yer aldı.
Galatasaray'ın Fenerahçe ile oynadığı derbi maçta takım kaptanı Selçuk İnan ile yardımcı antrenör Ayhan Akman arasında yaşanan tartışmayla patlak veren kriz, tatlıya bağlandı.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün yönetim tarafından izin verilen ve antrenmana çıkmayan Selçuk İnan, bugünkü idmanda takımdaki yerini aldı.
Çalışma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Selçuk İnan'ın, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yardımcı antrenör Ayhan Akman ile bir görüşme yapıp özür dilediği, ardından da antrenmana dahil olduğu ifade edildi.
Öte yandan, kulüp başkanı Dursun Özbek'in de bugün gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldiği bildirildi.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 13:12
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 92
Yorum
murat bizkendi evimzde gs yenemedik deil 2/3 topcunun labaliginden yenemedik sen daha kendi evinde kayseri yenemiyorsun başakşehire basılıyorsun bursaya evinde çakılıyorsun daha sayımmı boş konuşma naş
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 92
Yorum
murat hakan biz beşiktaşız sizin civcivinize benzemeyiz haftaya boyunuzun ölçüsünü verelim anlarsın.
- Luis Cavanda pişman etti
Toplam 7
Yorum
horoz çok yönetim inşaat derdinde arsa derdinde futbolcudan kim anlar linnese şansmı verdiniz adam bi maç oynar 10 maç yok böyle topçumu kazanılır sabride cavandada linnes etmez ama bunu kimse göremez çünkü sabri selçuk sneijder takımda horoz çok
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