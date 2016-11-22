 Lukas’tan rest! – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Lukas’tan rest!

    Lukas’tan rest!

    ’da Podolski’nin de derbide ilk 11’de olmadığını öğrenince, “O zaman 18’de de olmam” diyerek rest çektiği iddia edildi. Panzer’i Levent Nazifoğlu’nun ikna ettiği belirtildi.

    karşısında tanınmayacak kadar kötü oynayan 'da işin perde arkası netleşmeye başladı... 'in cuma günü Selçuk İnan'ın yedek bırakacağını açıklamasıyla ilk krizi yaşayan sarı-kırmızılı takımda, Lukas Podolski'nin de maçtan önce ilk 11'de olmadığını öğrenince tepki gösterdiği belirtildi. Alman yıldızın, "11'de yoksam, 18'de de olmam" diyerek rest çektiği iddia edilirken, Nazifoğlu'nun araya girip tecrübeli forveti ikna ettiği ileri sürüldü. Takımın bu yüzden stada gecikmeli hareket ettiği öğrenildi. Bu olayların takımda moral motivasyonu dip seviyeye çektiği vurgulanıyor. Lukas mücadelede 67'inci dakikada Sneijder'in yerine oyuna girerken, varlık gösterememişti
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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